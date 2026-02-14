La furia de Matías Almeyda tras ser expulsado y su descargo: "No me gusta que me tomen de punto"

Matías Almeyda vio la roja en el empate 1-1 del Sevilla contra Deportivo Alavés y se le fue inmediatamente al humo al árbitro del encuentro

Matías Almeyda vivió este sábado un episodio de furia en el empate 1-1 del Sevilla ante el Deportivo Alavés del Chacho Coudet por la fecha 24 de LaLiga de España. En un duelo muy disputado entre dos equipos necesitados de puntos, el entrenador argentino fue expulsado sobre el final y no se lo tomó para nada bien.

El árbitro del encuentro, Galech Apezteguía, le mostró la roja por protestar y el ex River, que ya venía con las emociones a flor de piel, se le fue al humo y se quedó hablándole cara a cara de manera airada durante un largo rato. La temperatura subía y subía, y algunos asistentes y jugadores intentaron separarlo del colegiado, pero no lograron su cometido.

La furiosa reacción de Matías Almeyda tras ser expulsado La furiosa reacción de Matías Almeyda tras ser expulsado Finalmente, tras un minuto de máxima tensión, se alejó, pero antes de dirigirse a los vestuarios encaró al cuarto árbitro y se quedó protestando un rato más. Más tarde, ya con el encuentro finalizado y un poco más calmado, habló con la prensa e hizo un fuerte descargo sobre lo sucedido.

El descargo de Almeyda tras la roja y su reacción El descargo de Almeyda tras la roja y su reacción Primero, pidió perdón por su forma de actuar: "Es vergonzosa mi reacción, pero es de un hombre que pierde la cabeza ante una injusticia. Le pido disculpas al sevillismo, a mi familia y a todo el mundo porque mi reacción no es la correcta. Si pasa una o dos veces, no digo nada. Ahora, si me toman de punto, no me gusta", apuntó en diálogo con DAZN.

Tras esto, explió por qué procedió como lo hizo en la cancha: "Por eso era mi reclamo y por eso me quedé dentro del campo de juego, porque no supo decirme el árbitro por qué fui expulsado. Parece que había que había que expulsar a alguien, y como se escribe todo, mi situación ahora es indefendible", lanzó en modo irónico y resignado.