Sin sorpresas en el cierre: Nasser Al-Attiyah aseguró su sexto Dakar

El qatarí Nasser Al-Attiyah sostuvo su ventaja en el tramo final y selló su sexto triunfo en el Dakar, el primero con Dacia.

Nasser al-Attiyah (55) confirmó su dominio en el Rally Dakar y se consagró campeón en coches por sexta vez. El piloto qatarí recuperó la corona después de tres años y logró además un registro inédito: ganar la prueba con cuatro marcas distintas, en el estreno victorioso de Dacia en la competencia.

En la última etapa, Al-Attiyah administró los 16 minutos de ventaja con los que largó y neutralizó el ataque de Nani Roma, que recortó algo de terreno pero debió conformarse con el segundo puesto, su primer podio desde 2019.

Los 105 kilómetros finales ofrecieron tensión hasta el último control, pero el qatarí mantuvo la diferencia y selló el título sin sobresaltos mayores.

Roma llegó a reducir la brecha por debajo de los diez minutos tras un tramo favorable, pero Al-Attiyah recuperó ritmo en la parte decisiva y sostuvo el margen hasta la meta.

Dacia, en lo más alto por primera vez en el Rally Dakar Con esta victoria, el qatarí firmó el primer Dakar para la marca rumana y reafirmó su condición de referente histórico de la categoría.