Opel Corsa GSE 2026: llega la versión deportiva y 100% eléctrica del compacto

Tras el éxito del Mokka GSE, Opel presenta la variante deportiva del Corsa, con un enfoque puesto en la dinámica y el rendimiento eléctrico.

Opel confirmó la expansión de su línea de modelos de alto rendimiento con el próximo lanzamiento del nuevo Opel Corsa GSE. Tras el éxito del Mokka GSE, la marca alemana apuesta ahora por electrificar su modelo más popular con una variante que promete mayor dinamismo y prestaciones deportivas para el uso diario.

El equilibrio entre practicidad y alto rendimiento eléctrico El Corsa GSE se posiciona como el tope de gama del modelo, combinando la agilidad característica de este compacto con la tecnología de propulsión eléctrica de la insignia GSE (Grand Sport Electric). Según las autoridades de la compañía, este vehículo fue diseñado para ofrecer una experiencia de manejo emocionante sin generar emisiones locales.

Al igual que su hermano de gama, el Mokka, el nuevo Corsa GSE se basa en la generación actual del modelo, que se mantiene como el vehículo compacto más vendido en Alemania por quinto año consecutivo. Las modificaciones principales se centran en:

Diseño exclusivo: detalles estéticos que refuerzan su carácter deportivo y lo diferencian del resto de la gama.

Dinámica superior: ajustes en el chasis y la suspensión para mejorar la respuesta en carretera.

Eficiencia: un sistema de propulsión totalmente eléctrico optimizado para entregar potencia de forma inmediata. Opel Corsa GSE 2026 Opel Corsa GSE 2026 Opel Disponibilidad y próximos pasos Opel busca capitalizar el entusiasmo generado por sus modelos GSE, orientados a clientes que no quieren renunciar a las emociones al volante en la transición hacia la movilidad eléctrica. Aunque todavía no se revelaron las cifras finales de potencia en CV ni los datos específicos de aceleración, se espera que el modelo supere las prestaciones de las versiones convencionales.