Del Kadett B al Astra eléctrico: Opel anuncia un concept car que conecta pasado y futuro

Opel presentará en el IAA Mobility 2025 un nuevo concept car, 60 años después del histórico estreno del Experimental GT y el Kadett B.

Opel confirmó que presentará un nuevo concept car en el IAA Mobility 2025, que se celebrará en Múnich del 8 al 14 de septiembre. Con esta novedad, la firma alemana continúa una tradición que inició en 1965, cuando se convirtió en la primera marca europea en mostrar un prototipo en un salón internacional.

Aquel año debutaron dos modelos emblemáticos: el Experimental GT y el Kadett B, vehículos que marcaron un antes y un después en la historia de Opel.

El GT de producción posterior se basó en la plataforma del Kadett, mientras que este último logró convertirse en el primer automóvil de la compañía en superar el millón de unidades vendidas.

El Kadett B ofrecía diferentes carrocerías, además de variantes deportivas como el Rallye-Kadett, lo que permitió ampliar su alcance entre las familias y los entusiastas del automovilismo. Stellantis En su época, destacó por su espacio interior, mayor capacidad de baúl y una gama de motores que lo hacían más potente y versátil que su antecesor. Incluso, el coupé conocido como "Gill Coupé" se transformó en un modelo de culto entre los coleccionistas.

La herencia de los Kadett A y B de los años sesenta se refleja en la actual generación del Astra, que mantiene la fórmula de variedad de carrocerías, eficiencia mecánica y soluciones tecnológicas avanzadas.