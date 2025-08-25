Del Kadett B al Astra eléctrico: Opel anuncia un concept car que conecta pasado y futuro
Opel presentará en el IAA Mobility 2025 un nuevo concept car, 60 años después del histórico estreno del Experimental GT y el Kadett B.
Opel confirmó que presentará un nuevo concept car en el IAA Mobility 2025, que se celebrará en Múnich del 8 al 14 de septiembre. Con esta novedad, la firma alemana continúa una tradición que inició en 1965, cuando se convirtió en la primera marca europea en mostrar un prototipo en un salón internacional.
Aquel año debutaron dos modelos emblemáticos: el Experimental GT y el Kadett B, vehículos que marcaron un antes y un después en la historia de Opel.
El GT de producción posterior se basó en la plataforma del Kadett, mientras que este último logró convertirse en el primer automóvil de la compañía en superar el millón de unidades vendidas.
El Kadett B ofrecía diferentes carrocerías, además de variantes deportivas como el Rallye-Kadett, lo que permitió ampliar su alcance entre las familias y los entusiastas del automovilismo.
En su época, destacó por su espacio interior, mayor capacidad de baúl y una gama de motores que lo hacían más potente y versátil que su antecesor. Incluso, el coupé conocido como “Gill Coupé” se transformó en un modelo de culto entre los coleccionistas.
La herencia de los Kadett A y B de los años sesenta se refleja en la actual generación del Astra, que mantiene la fórmula de variedad de carrocerías, eficiencia mecánica y soluciones tecnológicas avanzadas.
Hoy, el Opel Astra se ofrece en versiones híbridas enchufables, híbridos de 48 voltios y una variante 100% eléctrica, consolidándose como el referente de Opel en el segmento compacto.
En 1967, Opel amplió la gama con el Olympia A, una versión más sofisticada basada en el Kadett B, que sumaba mayor equipamiento y detalles de confort. Junto con la multiplicidad de estilos de carrocería y una gama de motores que iba de 1.1 a 1.9 litros, la serie Kadett B también fue pionera en la electrificación, al servir de base para los primeros prototipos eléctricos de la marca, como el Stir-Lec I de 1969 y el Kadett XEP de 1970.
La producción del Kadett B se mantuvo hasta 1973, dejando un legado que lo consolidó como un verdadero “auto mundial”, exportado a más de 120 países y con un rol clave en el desarrollo de modelos posteriores como el Opel GT.