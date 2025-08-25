Stellantis anunció los nuevos Peugeot 208 y 2008 híbridos flex

Peugeot lanzará en Brasil los 208 y 2008 con tecnología Bio-Híbrida de Stellantis, que combina motores flex y propulsión eléctrica.

Stellantis confirmó el lanzamiento en Brasil de los nuevos Peugeot 208 y 2008 equipados con tecnología Bio-Híbrida, un desarrollo propio de la compañía en Sudamérica. La presentación será el próximo mes y marcará un paso estratégico en la expansión de soluciones híbridas flex en la región.

Los nuevos modelos contarán con sistemas que combinan motores flex-fuel de última generación con propulsión eléctrica, lo que permitirá reducir emisiones y aprovechar el etanol como combustible renovable, dado que su ciclo de producción compensa gran parte de los gases emitidos.

PEUGEOT 208 II PEUGEOT 208 II PEUGEOT La fabricación se realizará en el Complejo Automotriz de Betim, Minas Gerais, donde Stellantis amplió su capacidad para producir hasta 1,1 millones de motores al año. La apuesta forma parte del mayor plan de inversiones de la historia de la industria automotriz en la región: R$ 32 mil millones entre 2025 y 2030, destinados al lanzamiento de nuevos productos, soluciones tecnológicas y oportunidades de negocio.

En este marco, la empresa inauguró TechMobility, el centro más grande de Latinoamérica dedicado al desarrollo de tecnologías híbridas y de electrificación, además de un nuevo Centro de Seguridad para pruebas de choque de vehículos híbridos y eléctricos.