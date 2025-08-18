Opel anticipa un concept eléctrico de alto rendimiento

Opel adelanta imágenes de su nuevo concept car ligado a la línea GSE en el IAA Mobility 2025 de Munich.

Opel adelantó el estreno de su más reciente concept car al difundir las primeras imágenes del modelo que hará su debut mundial en el IAA Mobility 2025 de Múnich, entre el 8 y el 14 de septiembre. Aunque el nombre aún no se ha dado a conocer, las fotografías muestran una estrecha relación con la submarca GSE de la compañía.

El CEO de Opel, Florian Huettl, señaló que este prototipo anticipará futuros modelos, destacará por su diseño innovador y captará la atención de los aficionados al automóvil en todo el mundo. La marca alemana publicó una serie limitada de imágenes que revelan elementos distintivos del trabajo del equipo liderado por el vicepresidente de diseño Mark Adams.

Entre los aspectos más destacados aparece el desarrollo del Opel Compass, con el emblema iluminado de la marca ubicado en el centro y rodeado de líneas precisas, tanto verticales como horizontales. Las imágenes también confirman la conexión del concept car con las últimas iniciativas de la división GSE, orientada al alto rendimiento. En junio, Opel anunció que el Mokka GSE entrará en producción en serie y se convertirá en el primer vehículo 100% eléctrico de la marca con prestaciones deportivas.

La incorporación del logotipo de GSE en el volante de estilo racing sugiere que el nuevo concept explorará el potencial de los autos eléctricos de altas prestaciones.

La incorporación del logotipo de GSE en el volante de estilo racing sugiere que el nuevo concept explorará el potencial de los autos eléctricos de altas prestaciones.

Este enfoque se refuerza con detalles como las llantas de diseño aerodinámico y geometría triangular truncada, que evocan a modelos emblemáticos del automovilismo de Opel, como el Manta 400 de rally. Otros elementos refuerzan su carácter deportivo, como el asiento del conductor ultraligero de estética futurista y minimalista y la jaula antivuelco integrada, que anticipan un vehículo diseñado para pista, pero sin dejar de lado la seguridad y el confort de conducción.