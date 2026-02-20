Opel presentó una nueva versión del Corsa con detalles exclusivos

Entre los detalles que agrega esta versión de Opel Corsa se destacan techo en color negro y las llantas de aleación diamantadas.

El vehículo compacto más vendido de Alemania en los últimos cinco años se vuelve aún más atractivo: Opel renueva la exitosa edición de Corsa YES con una nueva pintura, que lo convertirá en el centro de todas las miradas, además de ofrecer equipamiento opcional por primera vez, permitiendo completar su ya robusta oferta de serie.

El Opel Corsa YES ahora está disponible en el color "Koral Orange" sin costo extra. Además, el interior incluye detalles a juego con el color, así como otros componentes de serie de alta calidad, desde pantallas digitales hasta el volante de cuero sintético. Lo mejor de todo es que, incluso con el equipamiento adicional y la nueva pintura metalizada, el Corsa YES no costará más que antes. Los clientes de Opel pueden acceder al Corsa YES desde 16.250 euros.

"El Corsa es uno de los vehículos favoritos de nuestro mercado. De hecho en 2025 el Corsa entró en el top 5 de ventas de un segmento tan competitivo como el segmento B. Este éxito se debe, en gran medida, a que renovamos continuamente el atractivo del Corsa con diferentes propuestas. El mejor ejemplo de ello es la renovación de la edición YES, con atractivos extras y el llamativo color Koral Orange, con un diseño exterior e interior a juego. Con esto, los conductores del Corsa pueden destacar entre la multitud y dejar huella", declaró Alejandro Noriega, Director de Opel España.

Opel Corsa YES Opel Corsa YES Diseño exterior del Opel Corsa YES Con el exclusivo acabado de la pintura metalizada "Koral Orange", el nuevo Opel Corsa YES llama la atención desde lejos. Su elegante apariencia se ve realzada por el techo en color negro y las llantas de aleación de 16 pulgadas con diseño diamantado. Por otra parte, el interior con costuras y franjas en color naranja también continúa la temática de color de la carrocería. Lo mismo ocurre con otros detalles en naranja que recorren las puertas y el tablero, así como el tapizado negro del techo.

El volante, achatado en la parte inferior y tapizado en cuero sintético de serie en la edición especial YES, también es sinónimo de comodidad y sostenibilidad. El sistema multimedia de infoentretenimiento, con pantalla táctil de 10 pulgadas, y la pantalla del cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, ofrecen el mejor entretenimiento y conectividad.