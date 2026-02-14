Opel Zafira 2026: el nuevo diesel de 180 CV que ahorra un 13% en emisiones

Opel no abandona el diesel y presenta su motor 2.2 más eficiente hasta la fecha. Con 180 CV y caja automática, el Zafira se convierte en el monovolumen ideal para viajes largos con 9 pasajeros.

Opel refuerza su ofensiva en el segmento de los monovolúmenes y vehículos comerciales con la actualización del Opel Zafira y el Opel Vivaro. Para 2026, la marca alemana presenta un nuevo motor turbodiesel de 2.2 litros que entrega 180 CV, cumpliendo con la exigente normativa Euro 6e.

Este propulsor reduce las emisiones de CO2 en un 13% respecto a sus antecesores, ofreciendo una alternativa de largo alcance para familias y empresas. Junto a la consolidada versión Zafira Electric, con hasta 350 km de autonomía, Opel garantiza una gama versátil que no sacrifica espacio ni capacidad de carga, permitiendo alojar hasta 9 pasajeros en un entorno de confort premium.

Nuevo motor 2.2 Turbodiesel: eficiencia y rendimiento El lanzamiento del motor 2.2 litros representa un salto cualitativo en la estrategia multienergía de Opel. Este bloque está diseñado para quienes requieren realizar trayectos largos con la máxima eficiencia:

Potencia y Empuje: Entrega 180 CV (132 kW) y un par motor de 400 Nm , lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos .

Transmisión Superior: Se asocia de serie a una caja automática de ocho velocidades (EAT8), garantizando suavidad en el paso de marchas y un consumo optimizado.

Normativa Euro 6e: Gracias a un sistema mejorado de recirculación de gases y una inyección directa de última generación, el vehículo es más respetuoso con el medio ambiente y reduce los costos operativos por kilómetro. Opel Zafira 2026 Opel Zafira 2026 Opel Opel Zafira: El salón sobre ruedas para 9 pasajeros El Opel Zafira 2026 se mantiene como el referente en versatilidad familiar y transporte de lujo (VIP Shuttles):

Dos Longitudes: Disponible en versión estándar ( 4,98 metros ) y XL ( 5,33 metros ), esta última con una capacidad de carga de hasta 4.900 litros .

Confort VIP: La configuración "salón" ofrece cuatro asientos independientes enfrentados en la parte trasera, ideal para reuniones en movimiento o viajes familiares relajados.

Acceso Inteligente: Las puertas laterales correderas eléctricas se activan mediante sensores, permitiendo abrirlas con solo pasar el pie bajo el paragolpes, una solución ideal cuando se llevan las manos ocupadas.

Altura Urbana: Con solo 1,90 metros de altura, el Zafira puede acceder sin problemas a la mayoría de los estacionamientos subterráneos y garajes privados, un punto crítico para este tipo de furgonetas. Opel Vivaro: Versatilidad profesional El Opel Vivaro también se beneficia de esta renovación mecánica, ofreciendo soluciones para el transporte de carga y pasajeros: