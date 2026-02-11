demás de emocionar con sus anuncios, Toyota aprovechó el escenario de la NFL para mostrar la nueva generación de su SUV estrella.

Toyota RAV4 2026: la protagonista tecnológica de la marca en el Super Bowl LX

Toyota regresa a la gran final del fútbol americano con una propuesta centrada en las conexiones humanas y el valor del camino recorrido. Bajo el rol de Socio Automotriz Oficial de la NFL, la marca presentó durante el Super Bowl LX los comerciales “Superhero Belt” y “Where Dreams Began”.

A través de la nostalgia de una RAV4 que atraviesa generaciones y la inspiración de los atletas del Equipo Toyota, la compañía busca transmitir que, más allá de la tecnología y el destino, lo que realmente define el viaje son las personas y los sueños que nos impulsan desde el primer día.

Superhero Belt: el legado familiar a bordo de una RAV4 El primer anuncio apela a la fibra emocional mediante la relación entre un abuelo y su nieto. La narrativa viaja en el tiempo:

El origen: En 1997, el abuelo conduce su Toyota RAV4 mientras comparte momentos cómplices con su pequeño nieto.

El presente: Casi 30 años después, los roles se invierten. El nieto, ahora al volante de una flamante RAV4 2026 , recrea aquel viaje con su abuelo.

El mensaje: Aunque la tecnología de seguridad y el diseño hayan evolucionado, el vínculo permanece intacto. El comercial destaca la durabilidad de los vehículos de la marca, que se convierten en testigos silenciosos de la historia de una familia. Donde comenzaron los sueños El segundo spot, "Where Dreams Began", cuenta con la participación de figuras del Equipo Toyota como el receptor de la NFL Puka Nacua, la atleta paralímpica Oksana Masters y el piloto de NASCAR Bubba Wallace. La pieza utiliza un recurso creativo potente: los atletas de élite entrenan junto a sus versiones infantiles. Estos "mini entrenadores" representan la determinación pura y el sueño original antes de la fama y los trofeos.

Presencia en el Super Bowl y novedades 2026 Más allá de las pantallas, Toyota desplegó una fuerte presencia en San Francisco con activaciones para los fanáticos. En la Super Bowl Experience, la marca exhibió su renovada cartera de productos para este año: