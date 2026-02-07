Ford Serie F: el legado de la F-100 que domina el mercado de pick-ups en 2026
Con más de 3.000 unidades vendidas desde su relanzamiento, la Ford F-150 encabeza su categoría en el país.
Ford celebra un hito histórico a nivel global y local: la Serie F alcanzó los 49 años consecutivos como la pick-up líder en Estados Unidos y consolidó su cuarto año seguido en la cima del segmento full-size en Argentina.
Con más de 800.000 unidades vendidas globalmente en 2025, la familia de pick-ups de la marca del óvalo demuestra que su éxito no es solo una cuestión de estadísticas, sino de una evolución constante que une la robustez de la legendaria F-100 con la tecnología híbrida y deportiva de la actual F-150.
De la Ford F-100 a la F-150: un ADN de robustez nacional
En la Argentina, la Serie F es mucho más que un vehículo de carga; es una parte fundamental de la cultura del trabajo. La historia comenzó con la producción local de la F-100, la pick-up que construyó la reputación de "Raza Fuerte" y que quedó grabada en la memoria colectiva por demostraciones de fortaleza extremas.
Hoy, ese legado lo hereda la F-150, que desde su regreso al mercado nacional en 2020 ha mantenido un crecimiento sostenido. Con más de 3.000 unidades circulando por el país, este modelo ha logrado combinar la durabilidad necesaria para el campo con la sofisticación tecnológica exigida por los usuarios urbanos.
Una gama para cada necesidad: híbridas, V8 y alto desempeño
Ford ha diversificado su oferta en el país para cubrir diferentes perfiles de usuarios, manteniendo siempre la versatilidad como estandarte:
Nueva F-150 Lariat Híbrida: Se posiciona como la primera pick-up electrificada del mercado argentino. Combina la eficiencia de un motor eléctrico con un impulsor a nafta, entregando un torque inmediato ideal para remolque y reduciendo el consumo en ciudad.
F-150 Tremor: Pensada para quienes buscan el equilibrio. Está equipada con el motor Coyote V8 que eroga una potencia de 406 CV, ofreciendo capacidades off-road superiores sin perder la funcionalidad para el uso cotidiano.
F-150 Raptor: La variante más radical desarrollada por Ford Performance. Diseñada para atravesar desiertos y terrenos extremos a alta velocidad, es el referente absoluto en prestaciones y suspensión de competición.
Tecnología y seguridad al servicio del conductor
La Serie F actual se aleja de la sencillez de sus antecesoras para incorporar sistemas que facilitan tanto el trabajo como el ocio. Entre sus innovaciones destacan el paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360, que incluye frenado autónomo y sensores para facilitar el estacionamiento de un vehículo de grandes dimensiones.
Además, la conectividad total mediante el sistema SYNC 4 permite gestionar el vehículo desde el smartphone y recibir actualizaciones inalámbricas. Esta evolución tecnológica asegura que, aunque los caminos hayan cambiado desde la época de la F-100, la herramienta para recorrerlos siga siendo la más capaz del mercado.