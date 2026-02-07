Ford Serie F: el legado de la F-100 que domina el mercado de pick-ups en 2026

Con más de 3.000 unidades vendidas desde su relanzamiento, la Ford F-150 encabeza su categoría en el país.

Ford celebra un hito histórico a nivel global y local: la Serie F alcanzó los 49 años consecutivos como la pick-up líder en Estados Unidos y consolidó su cuarto año seguido en la cima del segmento full-size en Argentina.

Con más de 800.000 unidades vendidas globalmente en 2025, la familia de pick-ups de la marca del óvalo demuestra que su éxito no es solo una cuestión de estadísticas, sino de una evolución constante que une la robustez de la legendaria F-100 con la tecnología híbrida y deportiva de la actual F-150.

Ford Serie F Ford Serie F Ford De la Ford F-100 a la F-150: un ADN de robustez nacional En la Argentina, la Serie F es mucho más que un vehículo de carga; es una parte fundamental de la cultura del trabajo. La historia comenzó con la producción local de la F-100, la pick-up que construyó la reputación de "Raza Fuerte" y que quedó grabada en la memoria colectiva por demostraciones de fortaleza extremas.

Hoy, ese legado lo hereda la F-150, que desde su regreso al mercado nacional en 2020 ha mantenido un crecimiento sostenido. Con más de 3.000 unidades circulando por el país, este modelo ha logrado combinar la durabilidad necesaria para el campo con la sofisticación tecnológica exigida por los usuarios urbanos.

Ford Serie F Ford Serie F Ford Una gama para cada necesidad: híbridas, V8 y alto desempeño Ford ha diversificado su oferta en el país para cubrir diferentes perfiles de usuarios, manteniendo siempre la versatilidad como estandarte: