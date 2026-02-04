Toyota Yaris 2026: mayor potencia y eficiencia para el referente híbrido urbano

Toyota presentó la renovación de la gama Yaris 2026, que refuerza su estrategia de movilidad sustentable mediante una oferta de propulsión híbrida dual.

La actualización del Yaris 2026 no solo mejora las prestaciones mecánicas, sino que redefine la experiencia digital a bordo. Toyota optimizó la conectividad y los sistemas de asistencia, manteniendo el consumo eficiente que caracteriza a su sistema híbrido autorrecargable de cuarta generación.

Motorizaciones: el salto a los 130 CV La gama se estructura ahora bajo dos niveles de potencia, permitiendo a los usuarios elegir entre una eficiencia máxima o un desempeño más dinámico:

Hybrid 120: El sistema tradicional de 116 CV continúa como la opción equilibrada para el uso urbano intensivo, destacándose por su bajo costo de mantenimiento y consumos contenidos.

Hybrid 130: Este propulsor, que eleva la potencia a 130 CV, mejora la respuesta inmediata del motor eléctrico y agiliza las aceleraciones en ruta. Esta motorización ahora está disponible en los acabados Style y Style Plus, ofreciendo un comportamiento más ágil sin sacrificar la eficiencia energética. Nuevos acabados y equipamiento tecnológico La estructura comercial se renueva para ofrecer opciones más personalizadas. El acabado Active de acceso redujo su precio de lista, mientras que se introducen mejoras significativas en el resto de la familia:

Acabado Trendy: Se posiciona como una opción de estilo y confort. Incluye de serie llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED integrales, cargador inalámbrico para celulares y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con frenado automático de emergencia.

Acabado Style: Además del motor de 130 CV , suma sistemas de seguridad avanzada como el detector de punto ciego y el asistente de salida segura. El interior se jerarquiza con asientos y volante calefaccionables, junto a una tapicería mixta de cuero sintético y tela.

Acabado Style Plus: Representa el tope de gama en confort, incorporando una pantalla multimedia Toyota Smart Connect+ de 10,5 pulgadas, techo panorámico y un sistema Head-up Display de 10 pulgadas que proyecta información relevante directamente en el parabrisas. Estética y disponibilidad en el mercado En el apartado estético, el Toyota Yaris 2026 estrena el color Gris Celestita, que reemplaza al Gris Grafito, aportando una apariencia más moderna y sofisticada. La paleta se completa con opciones vibrantes como el Rojo Emoción y el Verde Everest, mientras que las variantes bitono quedan reservadas para la línea deportiva GR SPORT Plus.