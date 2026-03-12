Polémica en Chaco: un legislador sólo emitió 3 palabras durante el período legislativo 2025

Un relevamiento sobre las intervenciones de los diputados nacionales durante 2025 muestra fuertes diferencias entre los representantes del Chaco . El libertario Carlos Daniel García pasó inadvertido, ya que solo mencionó tres palabras durante el período legislativo 2025.

La actividad legislativa de 2025 dejó un balance dispar en cuanto a la participación de los diputados nacionales por Chaco en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El registro de intervenciones muestra marcadas diferencias y expone un dato llamativo: la casi nula participación del legislador libertario durante el año parlamentario.

Un informe de una consultora chaqueña muestra que el legislador nacional por Chaco que más intervino en el Congreso Nacional fue Aldo Leiva , de Unión por la Patria ), con 8.376 palabras, lo que lo ubicó en el puesto 36 del ranking general entre los 257 legisladores.

En segundo lugar, aparece Juan Manuel Pedrini , también de Unión por la Patria, con 4.293 palabras y el puesto 73 del listado nacional.

Más atrás por debajo se situaron Gerardo Cipolinide , de la UCR, con 799 palabras, en el puesto 169; y Marilú Quiroz , del PRO, con 596 palabras, en el lugar 183.

Los que menos hablaron

Con menor participación figuran María Luisa Chomiak, de Unión por la Patria, con 183 palabras en el puesto 197; y Juan Carlos Polini, de la UCR, que registró apenas 9 palabras en todo el año legislativo, ubicándose en el puesto 210.

El dato más llamativo, sin embargo, corresponde al diputado libertario Carlos García de la Libertad Avanza que pronunció solo 3 palabras durante todo 2025, lo que lo ubicó en el puesto 224 del ranking nacional y lo convierte en el representante chaqueño con menor intervención en el recinto.