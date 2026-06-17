La megaobra del Acceso Este suma más presupuesto: subieron los gastos generales

El Gobierno de Mendoza incrementó el presupuesto para la megaobra de remodelación del Acceso Este, en el tramo que atraviesa el departamento de Guaymallén. Mediante un decreto, sumó 15 millones de pesos en concepto de gastos generales de obra.

La obra de refuncionalización de la Ruta Provincial 22 (ex Ruta 7 urbana) en el tramo del Nudo Vial hasta la calle Arturo González contará con un presupuesto total de $88.465.201.385,15 y fue adjudicada a las empresas Ayfra SRL y Green SA.

La obra básica demandará una inversión de $63.902.882.488,08, a lo que se le suma un desembolso previsto de $24.537.318.897,07 por variaciones de precios y un monto de $25.000.000 destinado a gastos generales de obra.

Ahora, el gobernador Alfredo Cornejo resolvió mediante el Decreto Nº 1122 incrementar el ítem Gastos Generales de Obra en la suma de $15 millones respecto al presupuesto original.

En la norma, el Gobierno provincial aclaró que este aumento presupuestario se debió a la necesidad de “atender los gastos vinculados a gestiones ambientales, publicaciones y demás erogaciones asociadas al normal desenvolvimiento y continuidad de la obra".

Uno de los gastos extra especificados tiene que ver con el pago de los avisos de convocatoria a la audiencia pública en la que se discutió el impacto ambiental de la obra.

Se precisó que se destinaron las sumas de $ 3.407.589,90 y $ 5.679.316,50 para pagar los avisos en el Diario Los Andes.