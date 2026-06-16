Largas filas, demoras y frustración: así se vivieron las primeras horas de cortes en el Acceso Este

Los primeros cortes programados por las obras de recuperación integral del Acceso Este comenzaron este jueves en Maipú y rápidamente modificaron la rutina de miles de conductores mendocinos. En uno de los corredores viales más transitados de la provincia, las restricciones generaron largas filas de vehículos, demoras y momentos de frustración entre quienes intentaban llegar a destino.

El operativo contempla el corte total de la calzada sur, en sentido oeste-este, entre los puentes de calle Serpa y Cervantes durante 90 días. Además, se dispuso el corte de la calzada norte, en sentido este-oeste, entre Lamadrid y Las Margaritas por 45 días. En ambos casos, los vehículos son desviados hacia las colectoras.

Las restricciones comenzaron alrededor de las 12.40. A medida que avanzaban los minutos, comenzaron a observarse extensas filas de autos, camiones, colectivos y vehículos de transporte industrial que intentaban continuar su recorrido por las vías alternativas habilitadas.

Uno de los principales problemas se registró en las colectoras, donde terminó concentrándose gran parte del tránsito. Los conductores que se desviaron anticipadamente al advertir la presencia de conos y señalización se encontraron más adelante con los vehículos que eran obligados a salir de la calzada principal, generando una importante acumulación.

Los desvíos hacia las colectoras generaron congestión vehicular en Maipú durante las primeras horas de implementación del operativo.

La situación provocó que muchos vehículos avanzaran prácticamente a paso de hombre. En algunos sectores la circulación se volvió muy lenta debido a la cantidad de tránsito pesado y al flujo constante de colectivos que viajan desde el Gran Mendoza hacia el este provincial.

corte ruta obras acceso este colectoras maipú-17 Conductores que viajaban por trabajo o compromisos personales debieron armarse de paciencia ante el impacto de los primeros cortes. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Incluso algunos vehículos, producto de la congestión, decidieron circular por la colectora norte en sentido hacía el este para intentar evitar las demoras, una imagen que reflejó la tensión que comenzó a sentirse durante las primeras horas del operativo.

Paciencia y resignación entre los conductores

Entre quienes quedaron atrapados en el tránsito había trabajadores, transportistas y personas que debían cumplir compromisos horarios. Un hombre que trasladaba medicación expresó su preocupación por las demoras y comentó a MDZ que temía no llegar a tiempo a realizar una entrega prevista.

corte ruta obras acceso este colectoras maipú-12 La convivencia entre los desvíos y el intenso movimiento vehicular complicó el tránsito en uno de los accesos más utilizados de Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las reacciones de los automovilistas fueron variadas. Algunos aseguraron que ya estaban informados sobre los cortes y que habían tomado recaudos, mientras que otros señalaron que se encontraron con un panorama mucho más complejo del que imaginaban cuando ingresaron al Acceso Este.

También hubo conductores que admitieron que el impacto de las obras obligará a modificar hábitos de circulación durante los próximos meses. Otros se mostraron molestos por las complicaciones que ya comenzaron a generar los desvíos, aunque coincidieron en que no queda otra alternativa que adaptarse y tener paciencia.

colectoras colapsadas por obras en acceso este

Las obras forman parte de un plan de recuperación integral del Acceso Este que se extenderá durante varios meses. Mientras avanzan los trabajos, las colectoras, que por cierto están en pésimo estado, serán protagonistas de una nueva dinámica de circulación que ya mostró, en su primera jornada, el desafío que representará para miles de mendocinos atravesar diariamente uno de los puntos neurálgicos del tránsito provincial.