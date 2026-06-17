El tránsito hacía la Ciudad de Mendoza se vio afectado por la obras en el Acceso Este

Los conductores que circulan de este a oeste encuentran tránsito lento en los sectores afectados por los cortes del Acceso Este.

La mañana de este miércoles mostró complicaciones para quienes circulaban de este a oeste por el Acceso Este. En los sectores afectados por las obras de recuperación integral, el tránsito se mostró muy cargado y los vehículos avanzaron lentamente sobre las colectoras habilitadas como desvío.

Un video registrado por un periodista de MDZ que transitaba por la zona mostró una fila de autos circulando a paso de hombre a la altura del puente de San Pedro. Las imágenes reflejan el impacto que tienen los cortes implementados en uno de los corredores viales más transitados de Mendoza.

Cuáles son los tramos cortados Mano Norte Acceso Este Demoras MDZ Actualmente permanece cortada la calzada norte, en sentido este-oeste, entre los puentes de Lamadrid y Las Margaritas por un plazo estimado de 45 días. Debido a esta restricción, todos los vehículos son desviados hacia la colectora norte, donde se concentra gran parte del flujo vehicular.

A esto se suma el corte total de la calzada sur, entre los puentes de Serpa y Cervantes, una intervención que se extenderá durante 90 días. Aunque corresponde al sentido oeste-este, ambas obras forman parte del mismo plan de recuperación vial y modifican la dinámica habitual de circulación en la zona.