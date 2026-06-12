Habrá cortes totales en el Acceso Este por 90 días por las obras: dónde estarán ubicados

El Gobierno Provincial anunció que la semana que viene comenzarán los cortes totales en zonas del Acceso Este a raíz de las obras de reparación de la ruta 22 (exruta 7), que ya iniciaron con fuerza en el departamento de Maipú y que se aguarda su comienzo también en Guaymallén para las próximas semanas.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, anunció en diálogo con MDZ Radio FM 105.5 (en el programa MDZ Club) que a partir del martes que viene habrá "cortes totales" en dos zonas del Acceso Este, algunos de los cuales durarán por lo menos 90 días.

Los cortes totales comenzarán hacia el mediodía de ese día y serán de la siguiente manera:

Hasta la fecha, las obras por parte de las empresas se han realizado sin cortes totales, sino con circulación restringida. Se ha cortado solamente uno de los dos carriles de tránsito del Acceso Este, y no se han tenido que desviar a los conductores por las colectoras.

Desde el Gobierno informaron además que esas calles colectoras ya están en buen estado, pero de igual manera alertaron a los automovilistas a prestar más atención en la zona y circular con precaución.

Además, pusieron énfasis en que no serán cortes totales "momentáneos", sino recordaron que uno de ellos (sentido hacia el Este) durará tres meses, por lo que pidieron también paciencia a quienes circulen por allí.

"Lo importante es que a partir del martes 16 comienzan los trabajos sobre la calzada principal. Entonces, ya no estamos trabajando con reducción de calzada, sino con desvío por colectora", insistió Baduí.

Por otro lado, la funcionaria señaló que en el tramo del Acceso Este de Guaymallén, que será el más complejo, firmaron este lunes el decreto de adjudicación y "ahora empieza todo el trámite con la empresa, de presentación de pólizas y demás. Nuestra aspiración es poder comenzar a principios de julio, tomando ahí el inicio de las vacaciones como una fecha probable que hoy estamos estamos manejando", aclaró.

Empresas que reconstruyen el Acceso Este en Maipú

Como se mencionó, el tramo de Maipú fue dividido en dos secciones: una desde Arturo González hasta Cervantes; y la otra desde Cervantes hasta la Variante Palmira.

Sección 1: desde Arturo González hasta Cervantes (8,76 km)

En el caso de la sección 1, José Cartellone Construcciones Civiles SA fue la empresa que presentó la mejor oferta, que fue por $19.801 millones, un 26,7% por debajo del Presupuesto oficial.

Sección 2: desde Arturo González a Variante Palmira (10,4 km)

En la Sección 2, la empresa que realiza los trabajos es Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

Las obras en el Acceso Este

La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

El plazo de ejecución de estos tramos será de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.