La autopista Illia cerrará hacia el norte por obras: cuáles serán los desvíos

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que este viernes, Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la autopista Illia en sentido a la provincia de Buenos Aires y parte de Cantilo para avanzar con las obras de construcción del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

Como alternativa, todo el tránsito que circule sentido al norte deberá tomar los desvíos por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador y podrá acceder a Cantilo pasando el Aeroparque.

También permanecerá cerrado el Paseo del Bajo sentido norte a la altura de Retiro. El tránsito pesado será desviado por Costanera - Güiraldes - Cantilo.

Las tareas previstas consisten en avanzar con tareas vinculadas a la ejecución de los pilotes que formarán parte de la estructura del gran anillo peatonal metálico contemplado en el proyecto.

Si bien el domingo y lunes la autopista estará habilitada, el despliegue de la obra requerirá mantener entre dos y tres carriles de la derecha restringidos para terminar con las tareas que se iniciarán el viernes. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y Lugones permanecerán habilitadas, con tránsito normal.

La obra en Autopista Illia

El proyecto del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa constituye una intervención estratégica para mejorar la conectividad entre la Ciudad y el Río de la Plata. La obra permitirá vincular de forma directa Av. Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo.

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y una altura libre superior a los 4 metros, lo que permitirá el paso de transporte público y vehículos de emergencia.

Como parte central del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Esta infraestructura permitirá cruzar de manera segura por encima de las autopistas y las vías ferroviarias, generando un nuevo hito urbano que funcionará como mirador y, al mismo tiempo, fortalecerá la conexión entre la Ciudad y el río para peatones y ciclistas.

Cruce peatonal bajo nivel

Además, se desarrollará un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia en la parte inferior del anillo, promoviendo la circulación segura, accesible y continua para peatones y ciclistas.

La obra beneficiará a más de 17 mil personas y mejorará la circulación de más de 38 mil vehículos diarios, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando los cruces existentes.

Esta intervención forma parte de un plan de obras destinado a mejorar la movilidad y la integración urbana en la zona norte de la Ciudad. En este marco, también se está trabajando en la ampliación del Puente Labruna, cuyo objetivo es revertir la desconexión histórica entre los barrios porteños y el Río de la Plata.