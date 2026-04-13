Autopista Illia: a qué hora empieza el corte total y cuáles son los desvíos

El Gobierno porteño anunció un corte total de tránsito en la autopista Illia este lunes por la noche, en sentido hacia el norte. La interrupción comenzará a las 22 y se extenderá durante siete horas, hasta las 5 del martes, en el marco de las obras del nuevo Paso Bajo Nivel y el anillo peatonal en la zona de Pampa.

El corte de la autopista Illia iniciará a las 22:00 de este lunes y se extenderá hasta las 5:00 del martes.

Las viviendas que estaban ubicadas bajo la autopista Illia fueron erradicadas y los habitantes trasladados a complejos de departamentos dentro del barrio.

Durante el operativo nocturno, se llevará a cabo la desconexión y retiro del cartel electrónico ubicado en la intersección de Cantilo y Pampa, un punto clave donde avanza la construcción del anillo peatonal. En ese sector también se ejecutan los pilotes que sostendrán la estructura principal del proyecto.

Ante esta situación, los automovilistas que circulen por la avenida 9 de Julio en dirección norte deberán desviarse. Las alternativas para continuar el recorrido son:

La restricción también impacta en el Paseo del Bajo. A la altura de Retiro, el tránsito pesado será derivado de forma obligatoria hacia la avenida Costanera. Una vez superada la zona de obras, el acceso a Cantilo se normaliza a través de los ingresos ubicados después del Aeroparque, como Güiraldes, el puente Scalabrini Ortiz o el puente Labruna.

En sentido hacia el centro, la circulación no presenta cambios: tanto la autopista Illia como Lugones y el Paseo del Bajo funcionarán con normalidad.

Cronograma de cortes y reducciones en Cantilo

Las obras continuarán durante la semana con nuevas restricciones en la avenida Cantilo, principalmente por trabajos de ampliación del puente Labruna.

Lunes por la noche y martes (21 a 6 h): reducción de los tres carriles izquierdos.

Miércoles (9 a 11 h): restricción en los tres carriles izquierdos. Sin cortes nocturnos por un evento en River.

Jueves (21 a 6 h): reducción de los tres carriles derechos.

Sábado (7:30 a 15 h): restricción en los tres carriles izquierdos.

En ese marco, desde AUSA recomendaron circular con precaución y respetar la señalización en la zona de obras, donde se desarrollan tareas clave para mejorar la circulación peatonal y vehicular en uno de los accesos más transitados de la Ciudad.