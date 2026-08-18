Una multitud colmó las calles porteñas en una histórica edición de "Marcho por Jesús"

La ciudad fue escenario de una de las manifestaciones de fe más importantes de los últimos años. Después de nueve años sin realizarse en Buenos Aires, “Marcho por Jesús ” volvió a reunir a una multitud provenientes de distintas localidades, que se congregaron para compartir una jornada de fe y oración, transformando las calles porteñas en un espacio de encuentro, unidad y esperanza. Brindaron un testimonio público el cantante y compositor Rodrigo Tapari y el jugador de Racing, Adrián 'Maravilla' Martínez.

Una multitud marchó por las calles de Buenos Aires En el momento de la oración por las autoridades, se intercedió por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Marcri, quien estuvo presente junto a su esposa, María Belén Ludueña. Desde las primeras horas de la jornada, una multitud comenzó a concentrarse sobre la Avenida de Mayo y Perú para iniciar la marcha hacia el Congreso de la Nación. A lo largo del recorrido pudieron verse familias enteras, niños, jóvenes y adultos mayores caminando juntos, mientras cientos de banderas argentinas acompañaban cada cuadra del trayecto en una clara expresión de fe y compromiso con el país.

Después de nueve años sin realizarse en Buenos Aires, “Marcho por Jesús” volvió a reunir a una multitud. PH. Marcho por Jesús. Al llegar a la plaza del Congreso, los presentes participaron de un encuentro multitudinario que incluyó momentos de adoración y oración. Desde el escenario, destacados pastores de diferentes denominaciones elevaron oraciones por la familia, la juventud, los gobernantes, la economía y el futuro de la Argentina, poniendo también en valor el compromiso de la Iglesia Evangélica, que cada día está presente en las calles y en los barrios, acompañando a quienes más lo necesitan. También fueron parte referentes la movilización de Marchar por Jesús Internacional de Brasil, México y Venezuela.

A través de su labor voluntaria en centros de rehabilitación, hogares, comedores, merenderos y cárceles, las iglesias evangélicas acompañan cada día a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Una tarea que forma parte de su identidad y refleja el compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan, brindando contención, apoyo y oportunidades para transformar realidades y fortalecer el tejido social.

Una multitud marcho por la avenida de Mayo. PH. Marcho por Jesús. Fe, solidaridad y compromiso con los más vulnerables “Marcho por Jesús” dejó el testimonio de una Iglesia unida, presente y comprometida con su comunidad. Una jornada que quedará en la historia del movimiento evangélico argentino como una expresión de encuentro, fraternidad y compromiso, con la mirada puesta en acompañar y servir a quienes más lo necesitan.