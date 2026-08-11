Gustavo Cerati cumpliría 67 años y así lo saludó su hija Lisa: "No tengo orgullo más grande"

A través de sus redes sociales, la realizadora audiovisual compartió una imagen inédita de su niñez junto a un profundo texto de afecto.

La publicación de Instagram se colmó de reacciones en memoria del líder de Soda Stereo. / Archivo MDZ

Gustavo Cerati continúa presente en la memoria de millones de fanáticos en toda América Latina. El histórico líder de Soda Stereo no solo transformó el rock en español, sino que construyó una hermosa familia junto a la modelo chilena Cecilia Amenábar, fruto de la cual nacieron Benito y Lisa.

Lisa Cerati homenajeó a su padre en una fecha de profunda sensibilidad familiar. Archivo MDZ Este 11 de agosto, fecha en la que el querido músico cumpliría 67 años, su hija Lisa conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un recuerdo íntimo de su infancia.

Toda la emoción en un posteo de cumpleaños: de Lisa para Gustavo La realizadora audiovisual y diseñadora utilizó su cuenta de Instagram para publicar una tierno registro fotográfico en el que se observa al cantante sonriente, mientras recibe un cariño simultáneo en las mejillas por parte de sus dos pequeños hijos.

La joven artista compartió un dulce momento junto a su hermano Benito y al músico. Instagram Acompañando la emotiva postal vintage, la joven escribió unas palabras cargadas de afecto y gratitud. “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”, expresó.