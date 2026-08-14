Crisis en Flybondi: cómo reclamar por la cancelación de vuelos y las demoras

La ANAC pondrá en marcha este sábado un nuevo sistema gratuito de conciliación para usuarios del transporte aéreo. Permitirá reclamar por cancelaciones, demoras y reprogramaciones sin necesidad de contratar un abogado. El mecanismo tendrá hasta dos audiencias virtuales y un plazo máximo de 30 días hábiles. Surge sobre todo por los conflictos con Flybondi .

La puesta en marcha del sistema cobra especial relevancia para los pasajeros de Flybondi , compañía que en los últimos meses acumuló reclamos por cancelaciones y modificaciones de vuelos. La situación también generó planteos específicos por parte de representantes de Mendoza ante las autoridades aeronáuticas.

El procedimiento comenzará con la presentación del reclamo por parte del pasajero a través de internet. Una vez que la ANAC analice la denuncia, el usuario podrá acceder a una instancia de conciliación con la empresa involucrada.

En ese proceso participará un conciliador especializado en derecho aeronáutico, cuya función será acercar a las partes para intentar alcanzar un acuerdo.

El mecanismo contempla un máximo de dos audiencias virtuales y tendrá una duración de hasta 30 días hábiles.

Uno de los principales aspectos del nuevo esquema es que será gratuito y no exigirá la intervención de un abogado, lo que busca facilitar el acceso de los pasajeros a una instancia formal de reclamo.

Si las partes llegan a un acuerdo, la solución podrá incluir una eventual compensación económica por los perjuicios ocasionados, además de otras medidas destinadas a resolver el conflicto.

La situación de Flybondi

La implementación del nuevo mecanismo se produce en medio de las dificultades operativas que atravesó Flybondi durante los últimos meses.

El tema fue abordado en una reunión entre el titular de la ANAC, Oscar Villabona, y la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri, quien había presentado un pedido de informes a raíz de los problemas registrados con vuelos de la compañía.

El planteo incluyó consultas sobre la cantidad de cancelaciones, demoras y reprogramaciones, las sanciones aplicadas a la empresa y las medidas adoptadas para asistir a los pasajeros afectados. También se solicitó información específica sobre los usuarios perjudicados en vuelos con origen o destino en Mendoza.

Según información difundida por la ANAC, el organismo ya aplicó más de diez multas a Flybondi por distintos incumplimientos.

Además, datos difundidos en las últimas semanas señalaron un fuerte impacto durante julio, cuando la compañía habría cancelado 290 vuelos frente a 102 operaciones realizadas, en un contexto de creciente preocupación por su desempeño operativo.

Con la entrada en vigencia del sistema, los usuarios tendrán una alternativa adicional para intentar resolver los problemas derivados de sus viajes sin tener que iniciar directamente una instancia judicial.