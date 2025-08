La frase de Alfredo Cornejo sobre proyecto San Jorge en San Juan: "Será el primer..."

Alfredo Cornejo sobre San Jorge: "Será el primer cobre argentino producido para finales de 2027"

Cornejo participó en San Juan en el panel “El momento de la minería: la agenda estratégica del cobre en Argentina”, donde abordó la importancia de gobernar a través de una gestión política eficiente y proactiva en tiempos clave para la industria.

En su exposición, Cornejo sostuvo que la minería es uno de los nuevos motores que necesita la Argentina para crecer, junto con la energía, y afirmó que el país no puede seguir dependiendo solamente del agro. “La Argentina ha tenido por varias décadas un solo motor de desarrollo y ha sido la Pampa Húmeda. Esa fórmula alcanza, pero para poca gente. La Argentina necesita otros motores de desarrollo”, expresó.

Alfredo Cornejo participó de un acto de Minería en San Juan. Alfredo Cornejo participó de un acto de Minería en San Juan. Prensa Gobierno

A lo largo de su intervención, el Gobernador remarcó que el cobre se ha convertido en una "oportunidad única", tanto desde lo económico como desde lo ambiental. “El cobre es necesario para cuidar el mundo. Mina de cobre que se encuentre, mina que tiene su producto vendido. Esa demanda infinita está lejos de ser satisfecha”, aseguró.

También destacó que, por primera vez en mucho tiempo, la Argentina "ofrece" una ventana de oportunidades políticas, económicas y de credibilidad para atraer inversiones. “Hoy hay un proceso acompañado por la mayoría del pueblo argentino de desregulación, de menos intervención estatal y un buen clima de mercado. Esa ventana de oportunidades no siempre se ha tenido”, dijo, al tiempo que valoró el acompañamiento de las provincias a la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

En esa línea, subrayó la importancia de que las provincias mineras acompañen con normativas claras. En el caso de Mendoza, sostuvo que se ha trabajado en una reforma del Código de Procedimiento Minero que agiliza los permisos. “Ya no hay excusas. Allí están los proyectos aprobados y en la próxima campaña a explorar, a perforar, a ver si realmente hay cobre en la cantidad y calidad que necesita el mercado. Seguramente sí. Con lo cual, una excusa menos”, señaló.

Cornejo también se refirió al avance del proyecto PSJ Cobre mendocino, ubicado en Uspallata, que se encuentra actualmente en audiencia pública. “Es el proyecto más chico, pero si se aprueba y ratifica por ley, será el primer cobre argentino producido para finales de 2027. Cobre concreto, no proyectos a futuro”, remarcó.

Finalmente, el Gobernador insistió en que la minería y el cobre son clave para combatir la pobreza, mejorar los salarios, aumentar la productividad y cuidar el ambiente. “El motor de la minería y del cobre lo necesitan los más pobres, los trabajadores, nuestra clase media golpeada y el ambiente del mundo. Por eso vamos por el cobre para encender un nuevo motor del desarrollo argentino Vamos a Mendoza, vamos a San Juan, a Catamarca, a Jujuy, a Salta. Vamos a todas las provincias que puedan hacer cobre”, concluyó.

La defensa de la minería de parte de Francisco Lo Presti, intendente de Malargüe

Este lunes, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, habló en MDZ Radio y defendió la iniciativa, al señalar que "dinamizará" la economía local y "mejorará" la infraestructura de la zona, históricamente postergada.

Lo Presti reconoció la vulnerabilidad de Uspallata: "Tenemos un alto grado de desocupación y mucha gente que trabaja en negro. Esa es la realidad". Sin embargo, destacó que el proyecto ha motivado a cientos de comerciantes a regularizar sus situaciones: "El 70% de 500 expedientes de habilitación son de Uspallata, y la mayoría busca ser proveedor de la mina".

El jefe comunal enumeró obras en curso y sobre San Jorge, resaltó que la empresa asumirá costos: "La misma minera va a asfaltar la ruta de 40 km hacia el yacimiento", y generará un parque fotovoltaico de 56 megas, con excedentes para el sistema interconectado.

Aunque admitió que Mendoza no tiene una reglamentación específica para distribuir regalías mineras, sugirió seguir el modelo petrolero: "Deberían afectarse a obras, no a gastos corrientes". Citó ejemplos internacionales donde la minería impulsó hospitales y escuelas, aunque aclaró: "No todo el mundo quiere trabajar en minería, pero se diversifica la economía".