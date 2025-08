El intendente Lo Presti defendió el proyecto San Jorge y promete empleo para Uspallata

Aunque admitió que Mendoza no tiene una reglamentación específica para distribuir regalías mineras, sugirió seguir el modelo petrolero: "Deberían afectarse a obras, no a gastos corrientes". Citó ejemplos internacionales donde la minería impulsó hospitales y escuelas, aunque aclaró: "No todo el mundo quiere trabajar en minería, pero se diversifica la economía".