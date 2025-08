Tras la polémica, referentes del Partido Verde se ausentaron a la audiencia pública y piden su nulidad

Se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia pública por el proyecto minero San Jorge , la cual -como en la instancia inicial de este sábado- contó con más voces en favor que detractores. Los expositores, entre los cuales había vecinos de Uspallata, fueron destacando la necesidad de contar con el proyecto. Sin embargo, en la lista había varios referentes del Partido Verde , públicamente en contra, que pudieron expresarse pero no lo hicieron porque se ausentaron.

Todo surge a raíz de una polémica acontecida en la jornada del sábado, cuando a los diputados Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, más el senador Dugar Chappel, no los dejaron asistir a la primera jornada de la audiencia. Fuentes del Gobierno señalaron que no tenían autorización para ingresar en calidad de oradores, ya que no les correspondía en el día. Debían anotarse como asistentes precisamente para el sábado. Los referentes del Partido Verde publicaron un video en las redes sociales denunciando una supuesta discriminación y arbitrariedad.