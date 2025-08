En medio del debate por San Jorge, Alfredo Cornejo viajó a San Juan a un acto minero

La defensa de la minería de parte de Francisco Lo Presti, intendente de Malargüe

Este lunes, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, habló en MDZ Radio y defendió la iniciativa, al señalar que "dinamizará" la economía local y "mejorará" la infraestructura de la zona, históricamente postergada.

Lo Presti reconoció la vulnerabilidad de Uspallata: "Tenemos un alto grado de desocupación y mucha gente que trabaja en negro. Esa es la realidad". Sin embargo, destacó que el proyecto ha motivado a cientos de comerciantes a regularizar sus situaciones: "El 70% de 500 expedientes de habilitación son de Uspallata, y la mayoría busca ser proveedor de la mina".

El jefe comunal enumeró obras en curso y sobre San Jorge, resaltó que la empresa asumirá costos: "La misma minera va a asfaltar la ruta de 40 km hacia el yacimiento", y generará un parque fotovoltaico de 56 megas, con excedentes para el sistema interconectado.

Aunque admitió que Mendoza no tiene una reglamentación específica para distribuir regalías mineras, sugirió seguir el modelo petrolero: "Deberían afectarse a obras, no a gastos corrientes". Citó ejemplos internacionales donde la minería impulsó hospitales y escuelas, aunque aclaró: "No todo el mundo quiere trabajar en minería, pero se diversifica la economía".