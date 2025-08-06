Ofertas por el Día del Niño: el municipio que ofrece dos semanas de descuentos

Durante toda la primera mitad del mes de agosto, un importante departamento de Mendoza ofrecerá descuentos por el Día del Niño.

La campaña por el Día del Niño apunta a mover el consumo local con rebajas especiales en jugueterías y negocios deportivos.

Desde el 1 y hasta el 15 de agosto, la Municipalidad de Guaymallén lanzó una propuesta para incentivar las compras previas al Día del Niño. Se trata de la campaña “Semana de Descuentos – Especial Niñez en Compra Local”, que reúne promociones en jugueterías y tiendas adheridas del departamento.

La iniciativa busca fomentar el comercio local ofreciendo beneficios especiales en distintos rubros vinculados a la niñez. Participan desde jugueterías tradicionales hasta negocios deportivos, con descuentos que van del 10 al 15%, según la forma de pago.

Jugueterías, casas de deportes, locales adheridos y consultas semana de la niñez Guaymallén La Municipalidad de Guaymallén impulsa una semana de descuentos en comercios del rubro infantil. Municipalidad de Guaymallén La promoción no aplica solamente para la compra de juguetes, de hecho uno de los locales destacados es Gambetita Deportes, que ofrece un 15% de descuento para pagos en efectivo y un 10% con transferencia. Estas promociones están disponibles únicamente de forma presencial, en los comercios adheridos, durante el horario habitual de atención. Para conocer el listado completo de negocios y promociones vigentes, los interesados pueden ingresar a la plataforma Compra Local del municipio.

El beneficio es válido para vecinos de Guaymallén y también para quienes visiten el departamento durante estos días. Solo hay que acercarse al local elegido, mencionar la campaña y pedir el descuento de Compra Local en caja.

juguetes dinosaurio Juguetes, juegos y muchos más productos en promoción para el Día del Niño. Municipalidad de Guaymallén Quienes necesiten hacer un descargo o tengan dudas sobre la campaña pueden comunicarse con el área de Desarrollo Local, Comercial y Rural, por correo electrónico ([email protected]) o WhatsApp (261 555-9302). También se atienden consultas por redes sociales del municipio.