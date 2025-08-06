Ofertas por el Día del Niño: el municipio que ofrece dos semanas de descuentos
Durante toda la primera mitad del mes de agosto, un importante departamento de Mendoza ofrecerá descuentos por el Día del Niño.
Desde el 1 y hasta el 15 de agosto, la Municipalidad de Guaymallén lanzó una propuesta para incentivar las compras previas al Día del Niño. Se trata de la campaña “Semana de Descuentos – Especial Niñez en Compra Local”, que reúne promociones en jugueterías y tiendas adheridas del departamento.
La iniciativa busca fomentar el comercio local ofreciendo beneficios especiales en distintos rubros vinculados a la niñez. Participan desde jugueterías tradicionales hasta negocios deportivos, con descuentos que van del 10 al 15%, según la forma de pago.
Jugueterías, casas de deportes, locales adheridos y consultas
La promoción no aplica solamente para la compra de juguetes, de hecho uno de los locales destacados es Gambetita Deportes, que ofrece un 15% de descuento para pagos en efectivo y un 10% con transferencia. Estas promociones están disponibles únicamente de forma presencial, en los comercios adheridos, durante el horario habitual de atención. Para conocer el listado completo de negocios y promociones vigentes, los interesados pueden ingresar a la plataforma Compra Local del municipio.
El beneficio es válido para vecinos de Guaymallén y también para quienes visiten el departamento durante estos días. Solo hay que acercarse al local elegido, mencionar la campaña y pedir el descuento de Compra Local en caja.
Quienes necesiten hacer un descargo o tengan dudas sobre la campaña pueden comunicarse con el área de Desarrollo Local, Comercial y Rural, por correo electrónico ([email protected]) o WhatsApp (261 555-9302). También se atienden consultas por redes sociales del municipio.
En medio de un contexto económico desafiante, propuestas como esta apuntan a activar el consumo sin descuidar el bolsillo de las familias. Con el Día del Niño como motor, Guaymallén apuesta a mover la economía desde lo más cercano: el comercio de barrio.