ACDE en el día de San Cayetano

En el día de hoy, la Iglesia en Argentina celebra la memoria de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo y ACDE acompaña en esta jornada de esperanza.

Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), recordamos y reconocemos en San Cayetano una figura de especial significación para quienes ejercemos la vocación empresarial inspirada en los valores del Evangelio, como predicada nuestro fundador, el empresario Enrique Shaw.

San Cayetano nos inspira a renovar el compromiso por una sociedad más justa e inclusiva. En palabras del arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva: “… San Cayetano es nuestro amigo: porque quiere que tengamos una vida digna con un trabajo que, no sólo sea un modo de ganarse el pan, sino un cauce para el crecimiento personal y comunitario; y también, porque quiere que todos tengan una educación de calidad que los haga protagonistas de sus vidas, verdaderamente libres de pensar y decidir, sin presiones ni condicionamientos”.

sancayetano Como Enrique Shaw, nuestro fundador, creemos que “El trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación es, por tanto, un mal moral y no un simple hecho económico (...) Dios quiere que el Hombre trabaje. En una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación”.

Como hombres y mujeres de empresa cristianos estamos convencidos que debemos buscar alternativas responsables y humanas en tiempos de dificultad económica. Invertir y generar empleo constituye un pilar esencial de nuestro aporte al Bien Común.