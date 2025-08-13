Cómo es el registro que deben hacer los hinchas del Tomba que viajan a Brasil para entrar al estadio

Godoy Cruz visitará a Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana y los hinchas del Tomba tendrán que hacer un registro para entrar al estadio.

El Tomba ya viajó a Brasil por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y empató contra Gremio en Porto Alegre.

Godoy Cruz visitará a Atlético Mineiro este jueves a las 19 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el debut del nuevo entrenador Walter Ribonetto. Para sacar entradas e ingresar al estadio en Brasil, los hinchas del Tomba tendrá que cumplir con una serie de pautas. A tomar nota.

Los hinchas del Tomba pueden comprar sus entradas para el partido contra Atlético Mineiro en la página https://ingressos.galonaveia.com.br. El valor de cada ticket es de 180 reales, el equivalente a unos 43 mil pesos argentinos. Además, la venta se realiza únicamente de manera online, por lo que no se podrán adquirir tickets en el estadio. En tanto, los mendocinos que lleguen a Brasil deberán hacer un registro para cumplir con las medidas de seguridad dispuestas y poder entras a la cancha.

Los pasos a seguir para los hinchas del Tomba que van a Brasil Para poder concretar la compra de la entrada para ver a Godoy Cruz ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana es requisito registrarse en el sistema del club brasileño y completar el reconocimiento facial obligatorio. La operación se debe realizar de la siguiente manera:

1- Crear un Galo ID

Ingresar a https://ingressos.galonaveia.com.br/ y hacer clic en «Entrar».

Seleccionar «Crear mi Galo ID».

Indicar «No vivo en Brasil» y elegir el país de origen.

Completar con número de pasaporte, correo electrónico (verificar con código recibido), nombre completo y completa el campo “cómo te gustaría ser llamado», género, fecha de nacimiento, teléfono y dirección.

Crear una contraseña y aceptar términos y condiciones.