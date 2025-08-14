Gimnasia y Esgrima elige autoridades a la espera del duelo clave ante Almirante Brown para seguir en la cima

Gimnasia y Esgrima tendrá este jueves por la tarde su Asamblea General Ordinaria en la que se llevará a cabo la elección de nuevas autoridades.

Gimnasia y Esgrima tendrá este jueves por la tarde su Asamblea General Ordinaria en la que se llevará a cabo la elección de nuevas autoridades. El encuentro se desarrollará desde las 19 horas en la sede de calle Carlos W. Lencinas 1051, en el Parque General San Martín. En tanto, el Lobo se prepara para recibir a Almirante Brown.

Según el comunicado oficial de la institución a través de su cuenta de X, la asamblea tendrá como punto central la renovación de la dirigencia. "El Club Gimnasia y Esgrima informa que este jueves 14/8 se celebrará la Asamblea General Ordinaria, en la cual se tratará como punto principal la Elección de Nuevas Autoridades, conforme al Título 3°, artículos 7° al 15° de los Estatutos Sociales de nuestra Institución".

Además, se agrega que "la misma se desarrollará desde las 19 horas en calle Carlos W. Lencinas 1051, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza. El ingreso a la misma estará habilitado para socios del club con su cuota de agosto al día".

Gimnasia elecciones Según informaron fuentes cercanas al club a MDZ, no se presentaría ninguna lista opositora, por lo que, de no ocurrir nada inesperado, Fernando Porreta será ratificado como presidente y seguirá al frente de la institución. Finalmente, en las últimas horas se terminaban de ultimar detalles para la presentación de la lista oficial.

El Lobo defenderá la punta ante Almirante Brown En el plano deportivo, el equipo dirigido por Ariel Broggi continuará con su participación en la Primera Nacional este sábado, cuando reciba a Almirante Brown por la fecha 27 a las 17:15. Cabe destacar que el Lobo es líder absoluto del torneo con 49 puntos, dos por encima de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, producto de 13 victorias, 10 empates y solo dos derrotas.