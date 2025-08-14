¡Imparables! Marcaron las mendocinas y las Leoncitas golearon 6 a 0 a Canadá en la segunda jornada de hockey

Con gran producción de las mendocinas Alastra Guillén y Guignet, las Leoncitas golearon 6 a 0 Canadá en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Las mendocinas Milagros Alastra Guillén y Sol Guignet marcaron goles en la goleada por 6 a 0 de la Selección Argentina Sub 21 de hockey sobre césped ante Canadá en la segunda fecha del Grupo A de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Ahora, las Leoncitas se enfrentarán a Paraguay este viernes.

En una jornada para el recuerdo para las jugadoras mendocinas en el hockey sobre césped, Alastra Guillén estuvo imparable y se despachó con un triplete, mientras que Sol Guiñet, quien también había convertido en el debut ante Uruguay, alcanzó su segundo tanto en el torneo. Además, la bonaerense Pilar Pisthon marcó los otros dos tantos.

Cómo sigue el calendario de las Leoncitas Las Leoncitas habían derrotado 3 a 0 a Uruguay en el debut y ahora se enfrentarán a Paraguay en el cierre de la primera fase. Este encuentro se llevará a cabo el viernes a las 19:30.