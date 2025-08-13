Cinco maravillas que no podés perderte en Salta en una escapada de tres días
La imponente Quebrada de las Conchas, el encanto de Cachi, la historia de Tastil y los sabores de Cafayate: los imperdibles en una escapada a Salta.
Salta, “La Linda” del norte argentino, ofrece múltiples alternativas para realizar una escapada inolvidable. En tres días podés descubrir cinco maravillas que muestran la esencia salteña, con paisajes semejantes a una paleta de colores con colinas rojizas, valles dorados y cielos infinitos que se entrelazan con pueblos que parecen detenidos en el tiempo, impregnados por una historia viva.
Día 1: Quebrada de las Conchas y Cafayate
El primer día, desde la ciudad de Salta se puede atravesar la Quebrada de las Conchas, que deslumbra con sus formaciones rocosas rojizas, moldeadas por el viento y el agua durante millones de años.
Lugares como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro regalan postales únicas, perfectas para los amantes de la fotografía y el senderismo. Se suman otras formaciones como El Obelisco, el Sapo, los Castillos y la Ventana, entre otros.
Imperdible sacarse una foto en el Peugeot incendiado que evoca la historia de la película Relatos Salvajes, que interpretaron Leo Sbaraglia y Walter Donado. El corto relata una trágica pelea entre dos automovilistas en las rutas salteñas y particularmente en el puente camino a Cafayate.
Turistas a diario aprovechan los paisajes sublimes de la ruta escénica para sacarse fotos en ese escenario elegido por el director Damián Szifron para este tenso relato.
Día 2: Cachi y el parque nacional Los Cardones
En el segundo día, podés relajarte en Cachi, un pueblo colonial a 2.500 metros de altura que conserva su arquitectura tradicional y una atmósfera tranquila.
Allí, las ferias artesanales, la gastronomía típica y la cercanía al Parque Nacional Los Cardones, con sus gigantescos cactus, completan la experiencia.
También cerca de Cachi, las ruinas arqueológicas de Tastil te invitan a viajar al pasado. Esta antigua ciudad fortificada del pueblo atacameño, con sus plazas y catacumbas, revela la riqueza cultural preincaica que late en la región.
En esta otra ruta escénica, la Cuesta del obispo y la Quebrada Escoipe nos regalan vistas únicas, que muestran el serpenteante camino hacia el parque nacional, y la Recta de Tin Tin, una ruta totalmente recta de 18 km de largo a 3000 metros sobre el nivel del mar.
Día 3: El paseo inolvidable del Tren a las Nubes
Para cerrar, el legendario Tren a las Nubes te lleva en un viaje único por la puna salteña, alcanzando los 4.220 metros sobre el nivel del mar mientras atraviesa viaductos, túneles y comunidades andinas, mostrando la inmensidad de esta tierra.
Es una visita obligada conocer Alfarcito y Santa Rosa de Tastil, dos pueblos a la vera de la hermosa ruta 51 (camino a San Antonio de los Cobre) que poca gente visita pero cuyas historias y sus pobladores son encantadores.
En tres días, estas cinco maravillas de Salta te permitirán vivir una experiencia completa de cultura, paisaje y aventura que invita a volver.