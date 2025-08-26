El Lobo se prepara en Casa Amarilla para un duelo clave ante Morón con la chance de alejarse en la cima

Tras la caída frente a Central Norte, Gimnasia y Esgrima se concentra en Casa Amarilla para el partido ante Morón. Después, el Lobo visitará a Nueva Chicago.

Ignacio Antonio, una de las figuras del Lobo, realiza ejercicios con pelota en una de las canchas de Casa Amarilla.

Tras la caída en Salta frente a Central Norte por 1 a 0, Gimnasia y Esgrima busca dar vuelta la página rápidamente y se concentra en su partido pendiente contra el Deportivo Morón, que se jugará este miércoles en Buenos Aires. El Lobo, que es líder de la Zona B de la Primera Nacional, se prepara para ese duelo en Casa Amarilla.

El conjunto Mensana busca meterse en la final por el ascenso directo a la Liga Profesional de AFA con la ilusión de poder sumarse a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, algo que sería inédito para el fútbol de Mendoza. Pero aún quedan varias fechas por delante, por lo que es clave ganar para el Lobo y conseguir más ventaja sobre Gimnasia de Jujuy, su más inmediato perseguidor.

A las órdenes de Ariel Broggi, el plantel se encuentra instalado en el Complejo Pedro Pompilio, más conocido como Casa Amarilla, el predio perteneciente a Boca Juniors a metros de la Bombonera, donde lleva a cabo su preparación para el duelo ante el Gallito.

Cabe recordar que el entrenador deberá realizar una variante obligada en la mitad de la cancha, ya que Ismael Cortez fue expulsado en el tiempo de descuento de la etapa complementaria en el partido ante Central Norte en Salta.

Lautaro Petrucci Gimnasia Mendoza El arquero Mensana, Lautaro Petrucci. X: @GimnasiaMendoza Lo que viene para el Lobo Los blanquinegros llevan a cabo los últimos entrenamientos en La Boca de cara al duelo frente a Morón, que significará una prueba exigente en condición de visitante. En tanto, una victoria en el estadio Nuevo Francisco Urbano no solo le permitiría al Lobo despegarse del equipo jujeño, sino también llegar con un envión anímico importante al cruce del próximo lunes ante Nueva Chicago en la República de Mataderos.