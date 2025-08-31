La curiosa sentencia de Unai Emery que confirmaría el futuro de Dibu Martínez: "Se terminó el tiempo"

Dibu Martínez volvió a ser noticia en Inglaterra. El arquero de la Selección argentina no estuvo ni en el banco en la derrota 3-0 de Aston Villa frente a Crystal Palace y, con el mercado de pases a punto de cerrar, todas las miradas se posaron en él. Y Unai Emery , su actual DT, dejó un mensaje que suena a confirmación.

El reconocido periodista Fabrizio Romano adelantó que Manchester United ya tiene un acuerdo personal con el campeón del mundo . La traba está en la negociación entre los clubes, aunque el reloj apremia: el libro de pases cierra este 2 de septiembre a la medianoche.

La decisión de Unai Emery de darle la titularidad al neerlandés Marco Bizot no hizo más que alimentar los rumores. Tras la caída ante el Palace, el DT fue consultado por la ausencia del argentino y respondió de una forma enigmática: “Marco Bizot”. Lo repitió tres veces, y cuando la periodista insistió, cortó en seco con un “se acabó el tiempo” que muchos interpretaron como una pista del futuro de su arquero.

La situación es clara: Dibu tiene la chance concreta de mudarse a Old Trafford, aunque los dirigentes de Aston Villa aún no sellaron el acuerdo final con el United. Como alternativa, el club inglés también evalúa a Senne Lammens, arquero del Amberes de Bélgica, en caso de que la operación no se cierre.

Mientras tanto, el marplatense viaja a Argentina para sumarse a la Selección de Lionel Scaloni de cara a la doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador. Pero su pasaje de regreso podría cambiar de destino y marcar su desembarco en uno de los gigantes del fútbol mundial.