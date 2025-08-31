El repentino cambio de tono de Flavio Briatore con Colapinto tras el GP de Países Bajos: "Franco tuvo una..."

Franco Colapinto tuvo un fin de semana especial en el Gran Premio de Países Bajos. El argentino de 22 años quedó a un paso de sumar sus primeros puntos en Fórmula 1 con Alpine y, tras la bandera a cuadros, recibió palabras de aliento nada menos que de Flavio Briatore , asesor ejecutivo de la escudería.

“Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, aseguró el italiano en declaraciones difundidas por el equipo francés, dejando atrás las críticas que había lanzado apenas dos días antes en la conferencia de prensa.

Franco Colapinto recibió un elogio de Flavio Briatore tras la carrera de este domingo.

Colapinto largó desde la 16ª posición en el Autódromo de Zandvoort y completó una carrera inteligente, con ritmo parejo y pocas fallas. En pista cruzó 12º, pero terminó 11º tras la sanción a Kimi Antonelli (Mercedes) por un toque a Charles Leclerc (Ferrari) que derivó en el abandono del monegasco. Fue su mejor resultado desde que debutó como piloto titular en Alpine .

Briatore también analizó la tarea del equipo en general: “Sentimos que perdimos la oportunidad de puntuar por varias razones. Al empezar fuera del top 10, asumimos riesgos durante toda la carrera para maximizar nuestras posibilidades”. Y valoró el esfuerzo de sus pilotos: “Ambos presionaron al máximo y demostraron espíritu de equipo cuando les pedimos intercambiar posiciones para alcanzar a sus rivales”.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras terminar 11° en Zanvoort

Más allá del resultado final, Colapinto dejó buenas señales en los relojes. En el segundo stint con neumáticos duros, el argentino marcó 1m16s428 contra 1m16s520 de su compañero Pierre Gasly, mostrando competitividad en ritmo de carrera.

Los resultados del GP de Países Bajos y cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La victoria fue para Oscar Piastri (McLaren), que se escapó en el campeonato tras el abandono de Lando Norris. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo e Isack Hadjar (Racing Bulls) completó el podio con su primer festejo en la categoría.

La acción seguirá sin pausa: el próximo fin de semana será turno del Gran Premio de Italia, en Monza, el mismo circuito donde Colapinto debutó en 2024 con Williams en la Fórmula 1.