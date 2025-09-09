El logro que puede alcanzar Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas sin jugar el partido ante Ecuador

Lionel Messi está muy cerca de alcanzar un nuevo logro con la Selección argentina en las Eliminatorias, ¿qué necesita para que lo logre?

El logro que podría alcanzar Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas, incluso sin jugar ante Ecuador.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, podría conseguir un nuevo logro en su inigualable carrera, incluso, pese a su ausencia en el partido de esta noche ante Ecuador.

Esto se debe a que Leo, quien sigue brillando a sus 38 años, es el máximo goleador en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El astro argentino llegó a las ocho anotaciones gracias a su doblete ante Venezuela el jueves pasado en la goleada por 3-0 y superó al colombiano Luis Díaz. De esta manera, Messi, podría ser el máximo goleador en una edición de las Eliminatorias por primera vez en su carrera y todo esto sin jugar en la última fecha ante Ecuador.

Messi podría ser el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas, ¿de qué depende? La única manera de que esto no ocurra sería si Luis Díaz o el boliviano Miguel Terceros hacen un doblete este martes jugando para sus respectivas selecciones (Bolivia recibirá a Brasil y Colombia visitará a Venezuela).

Lionel Messi Lionel Messi está muy cerca de ser el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Esta fue la sexta participación de Messi en una Eliminatoria Sudamericana, ya que también disputó los clasificatorios para los Mundiales de Alemania 2006 (no hizo goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10 goles), Rusia 2018 (7 goles) y Qatar 2022 (7 goles).