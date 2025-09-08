Sin Lionel Messi, se definió quién usará la 10 en la Selección argentina contra Ecuador

Ante la ausencia de Messi en el duelo frente a Ecuador, el dorsal número 10 de la Selección argentina tendrá un portador inédito.

Messi no jugará ante Ecuador y la 10 de la Selección argentina tendrá un portador inédito.

La Selección argentina, ya clasificada al Mundial 2026 desde hace varios meses y con el primer lugar de la tabla asegurado, cerrará este martes las Eliminatorias Sudamericanas en condición de visitante contra Ecuador en Guayaquil desde las 20 horas. Para este último duelo clasificatorio, no contará con su capitán y máxima figura, Lionel Messi.

Tras su espectacular despedida de suelo nacional el último jueves con el 3-0 sobre Venezuela, la Pulga confirmó en diálogo con la prensa que no jugaría el encuentro de mañana frente a la Tri de Sebastián Beccacece. En ese sentido, quedó la incógnita de quién portará la mítica camiseta número 10 en ausencia del rosarino.

Thiago Almada usará la camiseta número 10 Thiago Almada Argentina Venezuela Thiago Almada postará la 10 de Messi contra Ecuador. EFE

Es que, además de Leo, tampoco están en la nómina otros que han usado el dorsal en su reemplazo, como Ángel Di María, Ángel Correa o Paulo Dyabala. Por lo tanto, en está oportunidad tendrá el honor de lucirlo un futbolista inédito, y será nada menos que Thiago Almada, quien viene haciendo méritos con la Albiceleste en el último tiempo.

El ex Vélez viene siendo unos de los futbolistas de la Scaloneta con mejor rendimiento en este 2025. De hecho, ha participado en goles en casi todos los partidos que jugó Argentina en el año: anotó en el 1-0 contra Uruguay en Montevideo, asistió a Julián Álvarez en el 1-0 sobre Chile en Santiago, marcó el empate en el 1-1 con Colombia en el Monumental y le dio el pase a Messi para el 3-0 ante Venezuela.