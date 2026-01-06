Un gigante de la Premier League va a la carga por Vinicius Jr: prepara una oferta de ¡€160.000.000!

Vinicius Jr. no está viviendo su mejor momento en el Real Madrid y podría marcharse a un histórico de Inglaterra por una cifra exorbitante.

Luego de ser la gran figura en la Champions League 2024 y quedar segundo en la gala del Balón de Oro (se lo llevó Rodri), Vinicius Jr bajó muchísimo su rendimiento en el Real Madrid a tal punto que en las últimas presentaciones del Merengue en el Bernabéu, se fue silbado por toda la hinchada.

Además, otro de los grandes problemas que tiene con la Casablanca es que aún no llegó a un acuerdo en lo que respecta a su renovación de contrato (finaliza a mediados de 2027). Esto se debe a las charlas se encuentran congeladas desde hace varios meses, con el agregado de que ninguna de las partes mostró interés para hablar y limar las diferencias en el armado de un nuevo vínculo.

El Chelsea va a la carga por Vinicius Ante esta situación, quien se metió en el medio fue el Chelsea de Enzo Fernández, Garnacho y Facu Buonanotte. Según informó el medio The Guardian, los Blues irán en busca de la estrella de la Selección de Brasil y enviarían una oferta cercana a los 160 millones de euros por el delantero brasileño a mitad de año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TouchlineX/status/2008167707041280168&partner=&hide_thread=false : Chelsea are preparing a €160m offer to sign Vinicius Junior this winter.



— @guardian_sport pic.twitter.com/0FMr4JgydM — The Touchline | (@TouchlineX) January 5, 2026 Esta cifra no es nada para el cuadro londinense, ya que en anteriores mercados de pases se pudo ver que ficharon a varios futbolistas por montos similares por lo que no será imposible para el equipo propiedad del empresario estadounidense Todd Boehly. Más aún considerando la situación particular que atraviesa el jugador en el Real Madrid.

La decisión de Vinicius tras los silbidos en el Bernabéu El vínculo entre Vinicius y la afición madridista muestra señales claras de deterioro. Una prueba contundente se vivió el pasado 20 de diciembre, cuando fue despedido con una lluvia de silbidos en gran parte del Santiago Bernabéu al momento de dejar el campo de juego. Ese episodio no pasó inadvertido para el protagonista, que respondió de manera elocuente fuera de la cancha: en su cuenta oficial de Instagram reemplazó una imagen asociada al Merengue por otra vinculada a la Selección de Brasil y acompañó el gesto con una publicación enigmática, limitada a tres puntos suspensivos.