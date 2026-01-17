Franco Colapinto recibió un guiño clave en Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

Franco Colapinto ya está plenamente enfocado en el desafío más importante de su carrera. El piloto argentino trabaja desde hace semanas en la base de Alpine en Enstone, Reino Unido, mientras el equipo francés acelera con el desarrollo del monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que tendrá un cambio reglamentario profundo.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció una noticia que generó entusiasmo puertas adentro y también entre los fanáticos. Según informó el medio italiano Autoracer, Alpine habría logrado construir su nuevo auto con el peso mínimo permitido por la FIA , un objetivo clave en la era que se viene.

Para 2026, la Fórmula 1 fijó un peso mínimo de 770 kilos, lo que representa 30 kilos menos que los autos de la temporada anterior. Llegar a ese límite no es un detalle menor: permite a los equipos redistribuir el lastre en zonas estratégicas del chasis, optimizando el balance y el rendimiento general del monoplaza.

De confirmarse esta información, el beneficio podría traducirse en varias décimas por vuelta respecto a las escuderías que no consigan alcanzar ese objetivo desde el inicio del campeonato. En una grilla tan ajustada como la actual, esa diferencia puede ser determinante para meterse en la pelea por los puntos.

Con el peso bajo control, Alpine ahora puede concentrar sus esfuerzos en la aerodinámica, el área fuerte de David Sánchez, responsable del diseño del auto. Siempre según Autoracer, el equipo habría apostado por un concepto más agresivo, buscando maximizar el rendimiento desde las primeras fechas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly podrían tener una ventaja clave en el comienzo de la temporada de la F1.

Este avance se suma a otro factor que ya genera ruido en el paddock: la supuesta ventaja inicial de Mercedes con su nuevo motor, una situación que mantiene en alerta al resto de las escuderías. En ese escenario, tanto el auto de Colapinto como el de Pierre Gasly podrían arrancar el año en una posición competitiva.

Cuándo se conocerá el auto de Colapinto para 2026

Los fanáticos deberán esperar un poco más para ver el diseño definitivo. En los tests de pretemporada, Alpine utilizará un auto completamente negro, sin mostrar la livery oficial, que recién será presentada el 23 de enero.

Calendario de los tests de pretemporada de la Fórmula 1

26 al 30 de enero – Circuito de Barcelona-Catalunya (España)

11 al 13 de febrero – Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

18 al 20 de febrero – Circuito Internacional de Sakhir (Bahréin)

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia. La actividad en pista arranca el viernes 6 de marzo y la primera carrera del año se correrá el domingo 8 de marzo, en el circuito de Albert Park.