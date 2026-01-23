El mensaje de Flavio Briatore a Colapinto y Gasly en la presentación del Alpine 2026: "No tenemos más excusas"

El regreso de Flavio Briatore a un rol protagónico en Alpine no pasó desapercibido. Y mucho menos durante la presentación oficial del A526, realizada a bordo del MSC World Europa en el Puerto de Barcelona, donde el italiano dejó en claro cuál será la lógica de trabajo en la Fórmula 1 2026: apoyo total, pero sin margen para excusas.

“Hoy comienza un nuevo capítulo para BWT Alpine Formula One Team”, arrancó Briatore frente a directivos, sponsors y medios internacionales. En ese contexto, destacó que el nuevo reglamento representa una oportunidad única para cambiar el rumbo deportivo del equipo.

El dirigente fue directo al hablar de objetivos: “Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados. El auto será competitivo”. La frase marcó el tono de un proyecto que busca dejar atrás una temporada 2025 complicada, en la que Alpine terminó en el último lugar del campeonato de Constructores.

Luego, apuntó directamente a sus pilotos: Franco Colapinto , Pierre Gasly y Paul Aron. “Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”, afirmó, dejando en claro la responsabilidad que tendrán dentro del equipo.

Briatore también destacó el perfil competitivo de sus corredores: “Pierre y Franco tienen una verdadera hambre en los ojos. Hoy son buenos amigos, en tres carreras lo serán un poco menos”. La frase funcionó como elogio, pero también como advertencia sobre la interna que puede generarse en pista.

“El año pasado no fue fácil para nadie, y mucho menos para ellos”, recordó el empresario italiano, aunque aclaró que el contexto ya no admite justificaciones. “Es nuestro deber darles un auto que les permita mostrar su talento en posiciones competitivas”, remarcó.

Así luce el nuevo Alpine de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

Auto de Colapinto Alpine

Finalmente, el dirigente sostuvo que el desarrollo será clave durante toda la temporada. “No sabemos dónde estaremos en la primera carrera ni al final del año. El crecimiento será fundamental para maximizar el paquete en cada circuito”, explicó, en referencia al trabajo técnico junto a Mercedes.

La presentación en Barcelona fue el primer gran acto público de la nueva Alpine. Briatore dejó su mensaje, Colapinto y Gasly tomaron nota, y el equipo empezó a transitar una etapa donde el respaldo irá siempre acompañado de una presión constante.