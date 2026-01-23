Franco Colapinto bautizó con un divertido apodo a su nuevo auto de Alpine

Franco Colapinto expresó su entusiasmo con un posteo luego de la presentación del A526 y palpitó el inicio de la temporada 2026 de la F1.

Franco Colapinto, junto a Briatore y Gasly, desea que el A526 de Alpine traiga muchas alegrías.

Franco Colapinto comenzó a palpitar la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un mensaje cargado de entusiasmo en sus redes sociales, luego de la presentación oficial del nuevo monoplaza de Alpine en Barcelona.

La escudería francesa dio a conocer el A526 en un evento realizado a bordo de un crucero en el puerto español, donde el piloto argentino fue uno de los grandes protagonistas junto a Pierre Gasly.

Así luce el nuevo A526 de Alpine a526 4 Las imágenes del nuevo modelo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. F1 Tras el lanzamiento, Colapinto compartió su emoción con un posteo que rápidamente se viralizó. “Ahora sí que arrancó el 2026”, escribió, marcando el inicio de su tercer año en la Máxima y el primero como titular en Alpine.

Además, se mostró ilusionado con el rendimiento del nuevo auto y el desafío que se viene. “Espero que les guste la Alpineta nueva y nos traiga muchas alegrías”, agregó, acompañado por imágenes del flamante monoplaza.

El posteo de Franco Colapinto antes de los primeros test de la F1 2026 El piloto de 22 años cerró su mensaje con una frase que refleja su mentalidad de trabajo. "A trabajar mucho y por un gran año", expresó, mientras se prepara para los ensayos de pretemporada y el debut oficial en Australia.