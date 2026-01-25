Boca hace su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora y cómo ver en vivo
Boca recibirá a Deportivo Riestra en la Bombonera en su primer compromiso oficial de la temporada 2026.
Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra esta tarde desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en la Bombonera y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, secundado en el VAR por Ariel Penel.
El equipo de Claudio Úbeda inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el Malevo quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.
Así llega Boca al debut
El Xeneize apenas sumó a Ángel Romero como primer refuerzo y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un equipo que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.
Sin embargo, Miguel Merentiel está lesionado, y con Edinson Cavani con lumbalgia y Milton Giménez con una pubalgia, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.
La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera.
En los amistosos previos, Boca igualó 0-0 con Millonarios y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas de funcionamiento.
Así llega Deportivo Riestra
Del otro lado, Deportivo Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Estadio: la Bombonera.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Ariel Penel.
Hora: 18.30
TV: TNT Sports.