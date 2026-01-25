Boca hace su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora y cómo ver en vivo

Boca recibirá a Deportivo Riestra en la Bombonera en su primer compromiso oficial de la temporada 2026.

Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra esta tarde desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en la Bombonera y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, secundado en el VAR por Ariel Penel.

El equipo de Claudio Úbeda inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el Malevo quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El Xeneize apenas sumó a Ángel Romero como primer refuerzo y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un equipo que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Sin embargo, Miguel Merentiel está lesionado, y con Edinson Cavani con lumbalgia y Milton Giménez con una pubalgia, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera.