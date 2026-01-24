Con 5 bajas de peso y una sorpresa, Boca dio a conocer los convocados para el debut ante Riestra

Claudio Úbeda armó la lista de 25 futbolistas que serán elegibles para el estreno de Boca en el Torneo Apertura e incluyó un inesperado regreso.

Ya se dieron a conocer los convocados de Boca para enfrentar a Riestra.

Un mes y medio después de su último partido oficial, Boca Juniors hará su debut en el Torneo Apertura 2026 este domingo desde las 18.30 en la Bombonera ante Deportivo Riestra. Será la primera prueba de una temporada exigente, que marcará su regreso a la Libertadores tras 2 años de ausencia y en la que buscará volver a gritar campeón.

Sin refuerzos de momento -Riquelme confirmó el fichaje de Ángel Romero, aunque aún no se concretó su llegada-, Claudio Úbeda afrontará el comienzo del campeonato con básicamente los mismos jugadores que el 2025 (menos los que se fueron) y, particularmente para el duelo ante el Malevo, con 5 bajas de peso.

Convocados Boca vs Riestra La lista de 25 convocados de Boca. Se trata de Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel. En los primeros 4 casos, se trata de futbolistas que vienen arrastrando desde hace tiempo distintas lesiones musculares, mientras que la Bestia sufrió un desgarro en el gemelo en el amistoso ante Olimpia que lo marginará de las canchas por algunas semanas.

Sin ninguno de los tres centrodelanteros a disposición, Lucas Janson tendrá una oportunidad única de ser el 9 titular y probarse frente a todo el pueblo xeneize de arranque. El Sifón, además, incluyó una sorpresa en la lista de 25 convocados: Marcelo Weigandt, quien volvió a la Ribera tras 2 años en Inter Miami, forma parte de la nómina, aunque irá al banco de suplentes y no es seguro si sumará minutos.

La probable formación de Boca en el debut Con las mencionadas ausencias, Claudio Úbeda pararía un 4-3-3 integrado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.