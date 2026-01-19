La pésima noticia que recibió Boca tras el amistoso con Olimpia, a una semana del debut con Riestra

Claudio Úbeda no podrá contar con una de sus principales figuras para el estreno de Boca en el Torneo Apertura el próximo domingo.

Boca Juniors cerró anoche su pretemporada de cara a un 2026 que promete ser muy exigente. Y si bien hubo sensaciones positivas tras el triunfo por 2-1 ante Olimpia en San Nicolás, Claudio Úbeda se desayunó este lunes una pésima noticia para el estreno en el Torneo Apertura del próximo domingo ante Deportivo Riestra.

Es que este mediodía, según lo informaron en TyC Sports los periodistas Tato Aguilera y Julio Pavoni, quienes siguen el día a día del cuadro de la Ribera, se confirmó la lesión de Miguel Merentiel, quien ayer había pedido el cambio en el arranque del encuentro, y ya estaría descartado para el debut ante el Malevo.

Miguel Merentiel quedó descartado para el debut en el Apertura ante Riestra Miguel Merentiel pidió el cambio frente a Olimpia Miguel Merentiel pidió el cambio frente a Olimpia ESPN A falta del parte médico oficial, el delantero uruguayo habría sufrido un desgarro en el gemelo. Esto podría implicar que no solo se pierda la primera fecha del torneo, sino hasta unos 5 encuentros. Los otros, además del de este domingo, serían contra Estudiantes en La Plata, contra Newell's en la Bombonera, contra Vélez en el Amalfitani y contra Platense, nuevamente en casa.

Pero lo de la Bestia -que ya es una baja sensible per se, pues se trata del máximo goleador del equipo en 2025- no es lo peor de todo, sino se suma a las lesiones de Edinson Cavani, que arrastra una lumbalgia, y Milton Giménez, que aún no se recupera de su pubalgia. Esto deja a Boca sin ninguno de sus tres principales 9 para el arranque del campeonato.