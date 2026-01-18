Alarma en Boca: Miguel Merentiel pidió el cambio a los 15 minutos del amistoso frente a Olimpia
Merentiel sintió una molestia en el amistoso ante Olimpia y encendió las alarmas de Boca a días del debut en el Torneo Apertura.
Miguel Merentiel encendió las alarmas en Boca al pedir el cambio en los primeros minutos del amistoso frente a Olimpia de Paraguay, disputado en San Nicolás, que el Xeneize ganó 2 a 1. El delantero dejó la cancha antes de los 15 minutos y generó preocupación a solo una semana del debut del Xeneize en el Torneo Apertura.
A los 15 minutos del primer tiempo, el uruguayo miró hacia el banco de suplentes y dio claras señales de haber sentido una molestia. De inmediato, Claudio Úbeda ordenó la variante y Lucas Janson ingresó en su lugar.
En el camino hacia el banco, Merentiel intercambió unas breves palabras con el entrenador interino, mientras el cuerpo médico seguía de cerca la situación. La imagen no pasó desapercibida y sumó inquietud en el banco azul y oro.
Preocupación en Boca por la salida de Miguel Merentiel
Minutos después, desde la transmisión oficial informaron que la salida fue “por precaución” y que el delantero ya había terminado con molestias el amistoso anterior ante Millonarios de Colombia. La zona afectada sería el gemelo derecho.
El panorama se vuelve más complejo si se mira el contexto. Edinson Cavani arrastra problemas físicos desde hace casi tres meses, Milton Giménez (también tocado) viene con un nivel en baja y Merentiel también pelea por sostenerse entre cambios de esquema y rotaciones constantes.
Por eso, en Boca tomaron la decisión de reforzar el puesto como prioridad en el mercado. Sin embargo, el primer apuntado fue un extremo, el colombiano Marino Hinestroza, cuya llegada todavía no está cerrada. En cuanto al centrodelantero, el único nombre que avanzó fue Alexis Cuello, aunque San Lorenzo se resiste a negociarlo. El resto fueron solo sondeos sin avances concretos.