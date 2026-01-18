Boca presentó una oferta de US$ 2.500.000 por Alexis Cuello: la respuesta de San Lorenzo

Boca volvió a la carga por el exdelantero de Almagro y presentó una nueva oferta al Ciclón para quedarse con sus servicios.

Tras semanas de trascendidos y señales cruzadas, Boca dio el primer paso concreto y abrió negociaciones formales con San Lorenzo por Alexis Cuello. El contacto inicial, sin embargo, no prosperó: la propuesta del Xeneize —US$2.500.000 millones de dólares brutos por el 60% de la ficha— fue descartada de inmediato por la dirigencia azulgrana.

Desde Boedo ya habían marcado la cancha. Sergio Costantino, presidente de la Comisión Directiva transitoria, reiteró en más de una oportunidad que el club pretende embolsar 3 millones de dólares netos por la porción del pase que le pertenece del delantero de 25 años. En sintonía con esa postura, la respuesta fue negativa, aunque el diálogo no estaría completamente cerrado.

San Lorenzo rechazó una nueva oferta de Boca por Cuello En Brandsen 805 estaban al tanto de las pretensiones del Ciclón, pero aun así avanzaron con una oferta menor, que podría funcionar como punto de partida —o quedar apenas como un intento— para activar la negociación. De paso, la movida también apunta a presionar a una conducción golpeada por la delicada situación económica e institucional que atraviesa San Lorenzo.

Alexis Cuello San Lorenzo rechazó una nueva oferta de Boca por Alexis Cuello. @SanLorenzo El porcentaje restante de los derechos económicos de Cuello pertenece a Almagro, que aspira a recibir cerca de dos millones de dólares por su parte. En ese frente, el representante del futbolista ya mantiene conversaciones con la dirigencia del Tricolor con el objetivo de destrabar una eventual transferencia.

Con potencia, polifuncionalidad y olfato goleador, Cuello aparece como una opción atractiva para ampliar el abanico ofensivo. Claudio Úbeda cuenta con Exequiel Zeballos y Brian Aguirre por las bandas, aguarda por Marino Hinestroza y dispone de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani como referencias centrales. La eventual incorporación del atacante del Ciclón sumaría alternativas y mayor profundidad en ataque.