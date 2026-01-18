Boca recibe a Olimpia de Paraguay en San Nicolás en el último amistoso de verano: hora y cómo ver en vivo

El Boca de Claudio Úbeda se mide con el Decano en lo que será su último amistoso previo al debut en el Torneo Apertura.

Boca se enfrentará este domingo con Olimpia de Paraguay, en un encuentro amistoso que marcará el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo a partir de las 21 en el Estadio Único de San Nicolás, que tiene capacidad para 25 mil espectadores, y se podrá ver a través de Disney+.

Boca y Olimpia cara a cara en San Nicolás Boca llega a este encuentro en la recta final de la pretemporada y durante un mercado de pases que roza el papelón, ya que todavía no pudo cerrar ninguna incorporación.

El jugador que está más cerca de llegar al Xeneize es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien luego de varios idas y vueltas entre Boca y Atlético Nacional ya tendría todo listo para finalmente poner la firma en el club de La Ribera.

marino hinestroza Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca. X Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

Este será el segundo partido en la pretemporada de Boca, que el último miércoles igualó sin goles en un pobre amistoso ante Millonarios de Colombia donde se homenajeó al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció hace pocos meses.