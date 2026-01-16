¡Bombazo en el mercado de pases! Boca se mete en la pelea con River por Maher Carrizo
Cuando la del extremo de Vélez parecía una historia cerrada, el mercado vuelve a sacudir a Boca y River con un nombre que promete polémica.
El mercado de pases sumó un nuevo capítulo inesperado. Boca tiene en carpeta a Maher Carrizo y en las próximas horas consultará condiciones a Vélez para intentar avanzar por el extremo, metiéndose de lleno en una pelea que hasta hace días parecía exclusiva de River.
La situación del juvenil dio un giro tras caerse su pase al Millonario. River había ofrecido 6.500.000 dólares por el 50% del pase y estaba cerca de llegar a un acuerdo con Vélez, pero la postura del jugador terminó frenando la operación. Carrizo dejó en claro que su prioridad es emigrar a Europa, decisión que inclinó la balanza y cerró la puerta de Núñez.
En ese contexto, en Brandsen 805 tomaron nota. La dirigencia de Boca resolvió averiguar condiciones por el futbolista de 19 años, en un movimiento que por ahora es solo un sondeo, sin oferta formal sobre la mesa. Aun así, el interés es concreto y no pasa desapercibido: Carrizo era un pedido expreso de Marcelo Gallardo y su nombre vuelve a sacudir el mercado.
La foto retro de Maher Carrizo con la de Boca
La clave está en el deseo del jugador. Carrizo no quiere pasar a River y sueña con dar el salto al Viejo Continente. Boca lo sabe y entiende que no puede competir si aparece una propuesta firme desde Europa, pero igualmente evalúa el escenario para no quedar al margen de una posible oportunidad.
De hecho, desde el entorno del extremo reconocen que ya hubo un sondeo desde el exterior. Feyenoord posó los ojos sobre el jugador de Vélez y analiza presentar una oferta en el corto plazo, aunque hasta el momento no hubo avances formales.
Tras rechazar a River, Maher Carrizo ahora interesa en Boca
Carrizo fue uno de los puntos altos de Vélez en 2025 y terminó de explotar en el Mundial Sub 20, más allá de un leve bajón en el tramo final del segundo semestre. Tiene contrato vigente con el Fortín hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares.
En Liniers no le cerrarán las puertas si llega una propuesta que convenza. Mientras tanto, Boca se mueve en silencio y River mira de reojo. El mercado está abierto y la novela de Maher Carrizo promete nuevos capítulos.