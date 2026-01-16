El posteo optimista de Edinson Cavani mientras se pone a punto en Boca: "Todo más..."
Cavani avanza paso a paso en la recuperación de su lesión y mostró en Instagram cómo vive esta pretemporada atípica.
Edinson Cavani atraviesa un inicio de 2026 distinto al del resto del plantel de Boca. El delantero uruguayo continúa enfocado en la recuperación del problema lumbar que arrastra desde el cierre del último Torneo Clausura, una molestia que volvió a condicionar su preparación y lo obligó a entrenarse apartado del grupo.
En ese contexto, el Matador dejó una señal en redes sociales. A través de una storie en su cuenta de Instagram, Cavani compartió una imagen entrenando de manera individual, acompañada por un mensaje corto pero contundente: “Todo más cerca”, junto a un emoji de fuerza, que rápidamente despertó reacciones entre los hinchas.
Te Podría Interesar
La señal de Edinson Cavani mientras se pone a punto en Boca
La situación marca que el uruguayo quedó al margen del amistoso ante Millonarios y tampoco estará disponible para el cruce preparatorio frente a Olimpia en San Nicolás. La decisión del cuerpo técnico es clara: no apurar los tiempos y evitar riesgos innecesarios con una dolencia que se volvió recurrente.
Mientras tanto, Cavani sigue con trabajos diferenciados y el club monitorea de cerca su evolución. La expectativa en Boca está puesta en que pueda sumarse de manera progresiva a los entrenamientos colectivos y llegar en condiciones al inicio de la competencia oficial.
El último partido completo de Cavani con Boca fue el 14 de septiembre de 2025 frente a Rosario Central en Arroyito. Aquella noche disputó los 90 minutos en el empate 1-1 y, desde entonces, comenzó un parate por una lesión muscular. Tras ese encuentro, el uruguayo sufrió una lesión en el psoas derecho y volvió en octubre como suplente, con participaciones breves, pero no volvió a completar un partido desde esa fecha.