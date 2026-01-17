El goleador surgido en River que no le cerró la puerta a Boca: "Le daría una vuelta de rosca"
En un mercado de pases cargado de frases llamativas, el delantero surgido en River fue claro al expresar su postura si lo llaman para jugar en Boca.
El mercado de pases volvió a romper la lógica del fútbol argentino. Un delantero formado en River, hoy en el exterior y con presente goleador, dejó una frase que hizo ruido al no descartar una eventual llegada a Boca, aun con el peso de la rivalidad y su pasado en el Millonario.
“Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo”, afirmó el atacante en declaraciones a DSports, al ser puesto en ese escenario incómodo que mezcla pasado, rivalidad y futuro profesional.
Te Podría Interesar
Federico Girotti le hizo un guiño a Boca pese a su pasado en River Plate
La consulta apareció en un mercado de pases cargado de cruces llamativos. Miguel Borja llegó a manifestar su intención de jugar en Boca antes de firmar con Cruz Azul, mientras que Sebastián Villa expresó públicamente su deseo de ponerse la camiseta de River, aunque esa negociación todavía no prosperó.
En ese contexto, Girotti fue claro al explicar su postura. “Por más de que haya un pasado en River, esto es un trabajo”, sostuvo, antes de profundizar su idea con otra frase que sumó ruido: “Es complicado, me ponés en un compromiso (risas), pero le daría una vuelta de rosca”.
El delantero, hoy con 26 años y recién transferido de Talleres a Alianza Lima, formó parte del primer ciclo de Marcelo Gallardo en River. En ese período disputó 49 partidos, convirtió ocho goles y ganó cuatro títulos. Además, tiene un antecedente fuerte: le marcó un gol a Boca en el Superclásico del 2 de enero de 2022, en la Bombonera, por la Copa Maradona, que terminó 2-2.