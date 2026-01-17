Dakar 2026: Benavides y Patronelli, las familias que llevaron a la Argentina a la cima del rally mundial

Luciano Benavides se consagró campeón y se sumó a Kevin en una gesta inédita para el motociclismo nacional, en una historia que dialoga con la era dorada de los Patronelli en cuatriciclos.

Los Benavides y los Patronelli, los hermanos argentinos que entraron en la historia del Rally Dakar. Foto: Telefé Córdoba.

Luciano Benavides escribió una página dorada para el deporte argentino al consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. El salteño selló el título en Arabia Saudita tras una definición al límite y se convirtió en el segundo argentino en ganar el Dakar sobre dos ruedas, siguiendo los pasos de su hermano Kevin.

La consagración tuvo todos los condimentos. Luciano llegó a la última etapa con una diferencia mínima y logró sostener la ventaja en un cierre electrizante, que se resolvió por apenas dos segundos sobre su principal rival, el estadounidense Ricky Brabec. La regularidad a lo largo de la competencia y una Etapa 13 clave terminaron de inclinar la balanza.

Los hermanos argentinos que entraron en la historia del Rally Dakar Kevin y Luciano Benavides, únicos hermanos en ganar el Dakar Kevin y Luciano Benavides, únicos hermanos en ganar el Dakar en motos. Con este logro, los Benavides quedaron en un lugar único de la historia: son los únicos hermanos argentinos campeones del Dakar en motos. Kevin había marcado el camino con sus títulos en 2021 y 2023, cuando se transformó en el primer piloto nacional en ganar la prueba más dura del mundo en esta categoría.

El mayor de los Benavides fue referencia desde su irrupción. Con técnica, fortaleza mental y capacidad para sobreponerse a contextos extremos, Kevin se impuso ante potencias históricas del rally raid y posicionó a la Argentina como protagonista permanente en motos. Luciano tomó esa posta y la llevó un paso más allá.

Kevin Benavides 2023, Luciano Benavides 2026 Kevin Benavides 2023, Luciano Benavides 2026 Esta historia familiar remite inevitablemente a otro apellido emblemático del Dakar argentino: los Patronelli. Marcos y Alejandro dominaron durante años la categoría de cuatriciclos, con títulos consecutivos y una superioridad que marcó época en la competencia.